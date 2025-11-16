나나 측 “자택 강도 침입으로 母 의식 잃고, 나나도 부상”…모녀 치료·안정 필요

애프터스쿨 출신 가수 겸 배우 나나. 써브라임

흉기를 든 강도가 그룹 애프터스쿨 출신 가수 겸 배우 나나의 집에 침입했다가 모녀로부터 제압당하고 경찰에 붙잡힌 가운데, 소속사는 “나나 어머니는 심각한 부상을 입었고, 나나도 다친 상태”라고 밝혔다.15일 소속사 써브라임은 “나나의 거주지에 흉기를 소지한 강도가 침입하는 사건이 발생했다”며 “강도의 신체적 공격으로 나나의 어머니는 심각한 부상으로 의식을 잃는 상황을 겪었으며, 나나 역시 위기 상황을 벗어나는 과정에서 신체적 부상을 입었다”고 설명했다.이어 “현재 두 사람 모두 치료와 절대적인 안정이 필요한 상태”라고 강조했다.소속사는 “사건의 구체적인 내용은 수사 중인 사안으로 공개가 어려우며 추가 정보는 수사 기관의 발표에 따를 예정”이라며 “현재 모든 사실 관계는 경찰에서 철저히 조사 중이며 당사는 수사 기관에 성실히 협조하고 있다”고 했다.끝으로 “피해자와 가족의 안정이 최우선인 만큼 본 사건과 관련한 무분별한 추측, 허위 사실 유포, 사생활 침해성 내용은 심각한 2차 피해를 야기할 수 있으니 자제 부탁드린다”고 당부했다.15일 구리경찰서는 특수강도미수 혐의로 30대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.A씨는 이날 오전 6시쯤 경기 구리시 아천동에 소재한 나나의 자택에 흉기를 들고 침입해 나나와 그의 어머니에게 돈을 요구한 혐의를 받는다.당시 집에는 나나와 어머니가 함께 있었고, 두 사람은 침입한 A씨를 몸싸움 끝에 제압한 뒤 곧바로 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.경찰과 소방 당국이 출동했을 당시 A씨는 부상을 입은 상태였고, 이후 병원으로 이송돼 치료 받았다.최종범 인턴기자