‘197만 유튜버’ 랄랄, 美 공항서 경찰에 연행…“마약 걸린 사람처럼”

유튜브 채널 ‘랄랄’ 캡처

구독자 197만명을 보유한 유튜버 랄랄이 하와이를 방문했다가 공항에서 경찰에 붙잡힌 일화를 공개했다.지난 16일 랄랄의 유튜브 채널에는 ‘미국 공항에서 폰 잃어버린 썰’이라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상에서 랄랄은 “최근 휴대폰을 바꿔 그걸로 한국에서부터 촬영했다”며 “하와이에 도착해 마우이섬으로 이동하려고 했는데 비행기가 7시간 연착됐다. 기다리는 사이에 휴대폰을 잃어버렸다”라고 밝혔다.그는 “호놀룰루 공항이 얼마나 크냐. 어디에서 잃어버렸는지 몰라 공항 곳곳을 뛰어다녔다”며 “내가 공항을 너무 뛰어다니니까 직원이 ‘밖으로 나가서 찾아보라’고 했다”라고 털어놨다.직원 출입구로 공항을 나온 랄랄은 한 시간 동안 휴대폰을 찾아 헤맸지만 결국 발견하지 못했다. 이후 보안검색대를 통과해 공항으로 진입하려 했으나 여권과 항공권이 없어 경찰 6명에게 제지를 당했다고 밝혔다.랄랄은 “직원에게 설명하고 가족들에게 달려가려고 했는데 갑자기 경찰 2명이 와서 나를 제압하더라”라고 당시를 회상했다.그는 “마치 마약 하다 걸린 사람을 체포하는 분위기였다”며 “휴대폰을 잃어버려서 밖에 나갔다 온 것이라고 계속 설명했는데 경찰이 ‘휴대폰을 잃어버린 것과 뛰는 게 무슨 상관이냐’고 하더라”라고 밝혔다.이어 “여직원 앞까지 질질 끌려갔고 ‘공항에서 왜 뛰냐. 휴대폰을 잘 찾아보라’는 말을 듣고 풀려났다”며 “2시간 동안 붙잡혀 있다가 겨우 가족에게 돌아갈 수 있었다”고 덧붙였다.결국 비행기 탑승 10분 전 휴대폰을 찾았다는 랄랄은 “정말 영화 같은 하루였다”고 말했다.지난 2019년 인터넷방송을 통해 얼굴을 알린 랄랄은 현재 구독자 197만명을 보유한 인기 유튜버다. 특히 그의 부캐릭터 ‘이명화’가 큰 사랑을 받고 있다.유승하 인턴기자