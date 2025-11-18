김수용, ‘촬영 중 실신’ 후 첫 근황…“죽었다 살아나”

김수용 인스타그램

윤석주(오른쪽)와 김수용(왼쪽)의 카카오톡 대화창. 윤석주 인스타그램

최근 촬영 중 정신을 잃고 쓰러졌던 코미디언 김수용이 동료 코미디언 윤석주를 통해 짧은 근황을 전했다.지난 17일 윤석주는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “김수용 선배가 쓰러졌다는 소식을 듣고 깜짝 놀라 카톡(카카오톡)을 남겼다”고 밝혔다. 그는 이런 내용과 함께 김수용과의 대화방 화면을 갈무리해 올렸다. 윤석주는 KBS 15기 공채 개그맨으로, 7기인 김수용의 여덟 기수 후배다.공개된 대화에서 윤석주가 “형님, 괜찮으신 거죠? 걱정되네요”라고 묻자, 김수용은 “다행히 안 죽었어. 죽었다 살아남”이라고 익살스럽게 답했다.이에 윤석주가 “조의금 굳었다”라고 농담을 던지니 김수용 역시 “까비”(아깝다)라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.김수용은 지난 13일 경기 가평군 모처에서 유튜브 콘텐츠를 촬영하던 중 갑자기 쓰러졌다. 신고를 받고 출동한 소방 구급대가 심폐소생술 등 응급조치 후 김수용을 인근 대형병원으로 이송했고, 김수용은 위급한 상태를 넘긴 뒤 중환자실로 옮겨져 치료를 받았다.소속사 미디어랩시소 역시 17일 김수용에 관한 소식을 전했다. 소속사는 “김수용의 상태가 많이 좋아졌고 현재 회복 중”이라며 “현장에서 빠른 처치가 이뤄져 의사소통도 가능한 상태”라고 알렸다.평소 건강 상태에 관해서는 “특별한 전조증상이나 지병은 없었다”면서 “정확한 진단을 위해 정밀 검사를 진행할 계획”이라고 밝혔다.정회하 인턴기자