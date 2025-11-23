이시영, 신생아 딸 ‘상자에 담은’ 사진 결국 삭제…‘부적절’ 지적에 “과도한 비판” 반론도

배우 이시영이 공개한 신생아 딸의 본아트(Born art) 사진. 이시영 인스타그램

배우 이시영(왼쪽)과 그가 공개한 신생아 딸의 본아트(Born art) 사진. 이시영 인스타그램

배우 이시영이 이달 초 출산한 신생아 딸의 본아트(Born art) 촬영 사진을 공개했다가 논란이 일자 삭제했다.앞서 이시영은 21일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “올해 크리스마스 오너먼트(장식품)는 저 어때요? 미리 메리크라스마스”라는 글과 함께 영상을 올렸다.공개된 영상에는 이시영이 신생아 딸의 본아트 사진을 촬영 중인 모습이 담겼다. 본아트는 갓 태어난 아이의 모습을 다양한 콘셉트와 연출을 통해 작품처럼 기록하는 것을 뜻한다.이시영의 딸은 산타 복장을 한 채 크리스마스 오너먼트 상자에 담겨 있었다. 그 옆으로 크리스마스트리 캐릭터, 선물 상자 등의 장식품들이 함께 놓였다.이시영은 “너무 작고 소중. 걱정 백만개 가지고 촬영장 갔는데 하길 너무 잘했다. 매일 매일 꺼내 봐야지”라며 본아트 촬영이 흡족했다는 마음을 전하기도 했다.하지만 영상 공개 이후 댓글 창에선 의견이 갈렸다. 일부 누리꾼은 “신생아를 장식품처럼 연출하는 건 과하다”, “표현 방식이 불편하다” 등의 반응을 나타냈다. 반면 “신생아 화보 중 흔한 콘셉트다”, “예쁜 모습을 남기려고 하는 건데 과도한 비판이다” 등 이시영을 옹호하는 의견도 나왔다.논란을 의식한 듯 이시영은 게시물을 하루 만에 삭제했다.이시영은 지난 2017년 9살 연상의 외식업 사업가와 결혼해 슬하에 아들을 뒀으나, 8년 만인 올해 이혼했다. 그는 전남편과 이혼 전 시험관 시술로 냉동 보관하던 배아를 이식해 둘째 아이를 임신했다고 밝혀 논란의 도마 위에 오르기도 했다.이시영은 지난 5일 둘째 딸을 출산했다는 소식을 알렸다.최종범 인턴기자