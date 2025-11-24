“2.5억 전세 끼고 산 아파트 지금 10억”…김구라, 아들 그리 부동산 수익 자랑
방송인 김구라가 아들 그리(본명 김동현)의 부동산 투자 성공담을 전했다.
김구라는 지난 22일 자신의 유튜브 채널 ‘그리구라’에서 방송인 조영구와 부동산을 주제로 이야기를 나눴다.
이날 조영구는 “남산과 삼각지에 부동산 두 채 있다”며 “2년 전에 남산에 10억원짜리 주거형 오피스텔을 샀는데 1억 5000만원 떨어졌다”고 털어놨다. 그러면서 “미용실에 갔는데 아줌마들이 하나만 분양받으라고 했다. 사기만 하면 두 배가 오른다고 해서 머리 자르다가 달려갔다”며 당시를 떠올렸다.
이에 부동산 전문가는 “100% 장담하는데 미용실 그분은 수수료를 2000만~3000만원은 받았을 것이다”라고 했다.
또 조영구는 “삼각지에 있는 집은 김대중 대통령 시절에 5억원 주고 산 아파트인데 20억원이 넘었을 것 같다”고 말했다.
그러자 김구라는 “20년 넘었는데 5억원이 20억원 됐으면 서울에서 그렇게 많이 오른 것은 아니다”라고 지적했다.
부동산 전문가가 “남산 부동산은 정리하자. 8억 5000만원이라도 건지자”라고 하자 조영구는 “손해 봤는데 왜 팔아야 하냐. 그러면 세금도 또 내야 하는데”라며 부정적인 반응을 나타냈다.
이에 김구라는 “구리에 있는 32평짜리 아파트가 있는데 동현이가 했다”라며 “그게 재개발되는데 5억원짜리를 전세 끼고 2억 5000만원 주고 샀다. 지금 몇 년 사이에 10억원 됐다. 그러니까 되는 거 사라는 거다”라고 꼬집었다.
