“40만원 티셔츠 입으면 수군수군”…딘딘, ‘연예인 일침’ 이후 고충 토로

딘딘(왼쪽)이 동료 연예인들의 금전 감각을 지적했다. 유튜브 채널 ‘워크맨’ 캡처

가수 딘딘이 연예인 일침으로 이른바 ‘개념 연예인’이라는 수식을 얻으면서 느낀 소회를 밝혔다.25일 유튜브 채널 ‘TEO 테오’의 웹예능 ‘살롱드립’에 출연한 딘딘은 “내가 졸지에 개념 연예인이 됐다”고 언급했다.앞서 딘딘은 지난 9월 유튜브 채널 ‘워크맨’에 출연해 개념 연예인이라는 반응을 얻었다. 카페 아르바이트 콘텐츠 촬영 중 배우 이준이 “지점장인데 월 천만원 찍지 않냐”고 발언하자 딘딘은 “연예인들은 이게 문제다. 화폐 가치에 대한 개념이 없다”고 지적했다. 연예인들의 경제관념에 일침을 가한 이 장면이 온라인상에서 화제를 모으면서 딘딘에게는 개념 연예인이라는 수식이 따라 붙게 됐다.하지만 딘딘은 이를 두고 “나는 똑같다. 예전에는 사람들이 ‘쟤 숨만 쉬어도 싫다’고 했는데, 지금은 똑같은 말을 해도 개념 연예인이라고 하더라”라고 말했다.딘딘은 몇 년 전 인기가 많던 시절에도 비슷한 분위기를 느꼈다며 “그때 삐끗해서 월드컵 때 헛소리한 것”이라고 말했다. 앞서 딘딘은 2022년 피파 카타르 월드컵 당시 한국 대표팀의 16강 진출 실패를 예언해 논란을 산 바 있다.딘딘은 “논란을 겪었던 당시에 ‘인기 많을 때 뜬구름 잡으면 정신 나간다’는 점을 배웠다. 그래서 지금은 어떤 일에도 똑같은 스탠스로 가려고 한다”고 했다.하지만 스스로 다잡으려 해도 신나는 건 사실이라며 “너무 행복하다. 다만 그 행복감을 최대한 덜어내면서 살고 있다”고 말했다.딘딘은 개념 연예인으로 등극한 이후 느낀 고충도 털어놨다.그는 “내가 화폐 가치의 아이콘이 됐더라. 내가 비싼 옷을 입으면 ‘헐 티셔츠 40만원이래’라고 한다”며 “나는 그런 의미는 아니었다. 스스로 열심히 번 돈을 쓰는 것은 괜찮은데, 세상 돌아가는 물정은 알아야 한다는 것이다. 굳이 내가 안 쓸 이유는 없다”고 했다.최종범 인턴기자