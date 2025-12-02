생후 14개월 만에 광고 촬영만 15개…박수홍 딸, 이번엔 대기업과 손잡았다

박수홍의 딸 재이 양. 인스타그램

박수홍이 재이 양과 같이 인덕션을 조작하는 모습. 인스타그램

방송인 박수홍의 생후 14개월 딸 재이 양에게 광고계의 러브콜이 쏟아지고 있다.박수홍은 1일 자신의 소셜미디어(SNS)에 여러 장의 사진을 올리며 “LG전자✕재이. 재이의 맘마를 책임지는 가전은 바로”라고 적었다.박수홍은 인덕션 제품의 기능과 장점 등을 언급하며 사용 후기를 남겼다. 함께 올린 사진에는 박수홍이 재이 양과 같이 인덕션을 조작하는 듯한 모습이 담겼다.최근 박수홍, 김다예 부부는 “연휴에도 유튜브 광고 촬영 중. 재이가 올해 함께 촬영한 광고는 15개”라며 “재이는 광고 요정이 맞다. 복덩이”라고 전한 바 있다.또 박수홍은 자신의 유튜브 채널을 정리해서 아내의 유튜브 채널만 남게 됐다고 밝혔다. 그러면서 “아내와 재이에게 들어오는 광고 수익이 곧 나를 뛰어넘을 것 같다”고 말했다.박수홍은 지난 2021년 23살 연하 김다예와 결혼했다. 부부는 시험관 시술을 통해 지난해 10월 딸 재이 양을 품에 안았다. 이들 가족은 KBS2 예능 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 일상을 공개해 주목받았다.최종범 인턴기자