구혜선이 직접 개발·연구한 ‘헤어롤’…‘이곳’에서 수상까지

구혜선. 아이오케이 컴퍼니

2일 구혜선은 자신의 소셜미디어(SNS)에 카이스트로부터 특별 포상을 받았다는 소식을 전했다. 인스타그램

배우 구혜선이 자신이 직접 연구·개발한 특허 헤어롤 ‘쿠롤’로 카이스트(KAIST·한국과학기술원)로부터 창의인재 부문 특별 포상을 받았다.구혜선은 최근 카이스트가 발표한 신문화전략 ‘QAIST’ 우수성과자 19팀 중에서 창의인재 부문 특별 포상 수상자로 선정됐다. QAIST는 카이스트가 캠퍼스 혁신 전략의 핵심 가치로 제시한 체계로, 창의인재·연구·국제화·기술가치창출·신뢰와 소통을 뜻한다.구혜선은 카이스트 미래전략대학원 석사 과정 재학 중으로, 캠퍼스 혁신 전략 가치체계 중 하나인 창의인재 분야에서 두각을 나타냈다고 평가받았다. 그는 2일 소셜미디어(SNS)에 “카이스트 창의인재 특별포상을 받게 됐다. 더욱 열심히 학업에 정진하겠다”라고 수상 소식과 소감을 전했다.헤어롤 쿠롤은 지난달 론칭했다. 쿠롤은 기존 헤어롤의 부피 문제와 휴대성 한계를 해결하기 위해 납작형 구조로 연구·설계된 제품이다. 납작하게 접어서 들고 보관하다가 사용 시에는 원형으로 구부릴 수 있는 특징을 가진다. 일반 헤어롤에서 가장 큰 부피를 차지했던 플라스틱 구조를 생략해 플라스틱 사용량을 80% 줄인 친환경 디자인으로 주목받기도 했다.구혜선은 벤처기업 주식회사 ‘스튜디오 구혜선’을 설립하고, 카이스트 연구진과 협업해 해당 헤어롤을 개발했다.론칭 당시 구혜선은 “처음 시작하는 사업이지만 어쩌면 단순한 제품 출시보다는 K-컬처 현상학을 확장한 것으로 해석하고 있다”며 “이 작은 헤어롤 하나에는 한국 사회에서만 볼 수 있는 독특한 풍경 거리, 즉 ‘헤어롤을 하고 집 밖으로 나서는 사람들’의 서사가 고스란히 담겨 있기 때문”이라고 설명한 바 있다.최종범 인턴기자