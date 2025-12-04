logo
민희진, ‘제2의 뉴진스’ 만드나…비공개 오디션, 지원 조건 보니

최종범 인턴기자
입력 2025 12 04 10:03 수정 2025 12 04 10:03
민희진 전 어도어 대표. 어도어 제공
민희진 전 어도어 대표. 어도어 제공


민희진 전 어도어 대표가 아이돌 그룹 제작에 돌입한다.

4일 가요계에 따르면 민 전 대표가 설립한 신생 기획사 ‘오케이(ooak) 레코즈’는 최근 오디션 공고를 냈다.

지원 조건은 2006~2011년생으로 국적과 성별은 무관하다. 지원 분야는 보컬, 댄스, 랩이다.

온라인을 통해 이날 오후 10시까지 접수한 뒤, 오는 7일 서울의 한 댄스 스튜디오 학원에서 비공개 오디션을 진행할 예정이다.

오케이(ooak) 레코즈 오디션 공고. 소셜미디어(SNS) 갈무리
오케이(ooak) 레코즈 오디션 공고. 소셜미디어(SNS) 갈무리


민 전 대표는 지난 10월 오케이 레코즈를 설립한 뒤 법원 등기를 마쳤다. 사업 목적은 연예인 매니지먼트 대행업, 음악제작·음반제작·음악 및 음반유통업, 공연 및 이벤트 기획 제작업 등이다. 민 전 대표는 사내 이사로 이름을 올렸다.

SM엔터테인먼트 출신인 민 전 대표는 2019년 브랜드총괄로 빅히트엔터테인먼트(하이브 전신)에 합류해 그룹 ‘뉴진스’ 제작을 총괄했다.

하지만 지난해 4월 어도어의 모기업 하이브가 민 전 대표 감사에 돌입하면서 하이브와 민 전 대표 간 갈등이 본격화했다. 민 전 대표는 지난해 8월 어도어 대표직에서 해임됐고, 같은 해 11월 사내 이사직에서도 물러났다.

한편 뉴진스 멤버들은 어도어와의 1년간의 전속계약 분쟁 끝에 지난달 소속사 복귀를 선언했다.

최종범 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
