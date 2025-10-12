“동물·인간 모두 이롭다”…美타임 ‘최고 발명품’ 선정된 LG 가전제품

LG 퓨리케어 에어로캣타워. LG전자 제공

LG전자가 출시한 공기청정기 ‘LG 퓨리케어 에어로캣타워’가 미국 주간지 타임(TIME) 선정 ‘2025년 최고의 발명품’ 목록에 등재됐다.9일(현지시간) 타임은 올해 최고의 발명품 중 하나로 에어로캣타워를 선정하고 “세련되고 공간을 절약하는 이 기기는 반려묘와 인간 모두에게 이롭다”고 언급했다.에어로캣타워는 공기청정기와 캣타워를 합친 가전제품이다. 공기청정기 위에 돔 형태의 고양이용 좌석을 설치했고, 좌석에는 온열 기능을 탑재했다. 고양이가 좌석 위에 오르면 체중 측정까지 가능해지도록 만들었다.타임은 에어로캣타워에 관해 “고양이가 온열 좌석에서 잠든 사이, 아랫부분의 공기청정기는 알레르기 유발 물질, 냄새, 고양이 털을 줄여준다”고 설명했다.올해 초 일본에서 처음 선보인 에어로캣타워는 초기부터 성공 가능성이 크다는 평가가 있었다. 일본에서 진행된 사전 크라우드 펀딩에서는 약 260만엔(약 2470만원)을 끌어모았는데, 애초 목표금액 59만엔(약 560만원)의 4배에 달하는 규모다. 현재 국내 판매가는 122만원이다.LG전자 관계자는 에어로캣타워에 대해 “반려묘와 보호자의 공존 공간에 새로운 기준을 제시한 제품”이라고 자평했다.타임은 2000년부터 매년 가장 영향력 있는 신제품이나 아이디어를 골라 ‘최고의 발명품’으로 소개하고 있다. 올해는 에어로캣타워를 포함해 총 300개의 제품이 선정됐다.정회하 인턴기자