logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“잠깐, 돌 좀 보자?”…‘2200명 참가’ 물수제비 세계대회서 ‘황당’ 부정행위 포착

유승하 인턴기자
입력 2025 09 17 09:31 수정 2025 09 17 09:31
기사 소리로 듣기
다시듣기
세계 물수제비 챔피언십에서 부정행위가 적발됐다. 세계 물수제비 챔피언십 제공
세계 물수제비 챔피언십에서 부정행위가 적발됐다. 세계 물수제비 챔피언십 제공


‘세계 물수제비 챔피언십(The World Stone Skimming Championship)’에서 일부 참가자들이 조작된 돌을 사용해 실격 처리되는 사건이 발생했다.

지난 15일 영국 BBC는 전 세계 27개국에서 온 2200여명이 스코틀랜드의 작은 섬 이스데일에서 열린 물수제비 챔피언십에 참가했다고 보도했다.

대회 규칙에 따르면 모든 참가자는 섬에서 자연적으로 채취한 돌을 사용해야 한다. 그러나 일부 참가자들이 돌을 갈아 물 위에서 더 잘 튀는 둥근 모양으로 만든 것이 발견됐다.

세계 물수제비 챔피언십에서 부정행위가 적발됐다. 세계 물수제비 챔피언십 제공
세계 물수제비 챔피언십에서 부정행위가 적발됐다. 세계 물수제비 챔피언십 제공


대회 주최자인 카일 매튜스 박사는 BBC 뉴스와의 인터뷰에서 “당시에는 돌이 수상하다는 사실을 알아채지 못했다”며 “소문과 웅성거림을 들었다”라고 말했다.

그는 “부정행위를 한 참가자들이 잘못을 인정하고 사과했다”라고 밝혔다.

물수제비 챔피언십은 1983년 이스데일 주민 알버트 베이커가 처음 시작했으며, 매년 9월 개최된다. 코로나19 팬데믹으로 한동안 중단됐다가 2023년 3년 만에 재개됐다.

물수제비 챔피언십 심사위원들은 ‘진실의 링(Ring of Truth)’이라고 불리는 측정 장치를 사용해 돌의 지름이 7.62㎝를 넘지 않는지 확인한다.

각 참가자에게는 총 세 번의 기회가 주어지며 돌을 가장 멀리 보내면 우승이다. 다만 돌이 두 번 이상 튀지 않는 경우에는 실격된다.

세계 물수제비 챔피언십에서 부정행위가 적발됐다. 세계 물수제비 챔피언십 제공
세계 물수제비 챔피언십에서 부정행위가 적발됐다. 세계 물수제비 챔피언십 제공


올해는 미국 출신 조나단 제닝스가 177m라는 기록으로 우승을 차지했다. 그는 대회 역사상 첫 미국인 우승자다.

대회 수익금은 지역 커뮤니티와 자선 단체에 기부되며 지난해에는 1만5000파운드(약 2800만원)가 모였다.

매튜스 박사는 “내년에는 더 큰 규모의 대회를 열겠다”라고 밝혔다.

유승하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

    thumbnail - 이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

  2. 故이건희 자택, 228억에 샀다…84년생 미모의 女 정체

    thumbnail - 故이건희 자택, 228억에 샀다…84년생 미모의 女 정체

  3. ‘할리우드 명배우’ 로버트 레드퍼드 자택서 숨져…향년 89세

    thumbnail - ‘할리우드 명배우’ 로버트 레드퍼드 자택서 숨져…향년 89세

  4. ‘2살 연하♥’ 오나미, 몰라보게 더 예뻐진 얼굴… 2년 3개월만 근황

    thumbnail - ‘2살 연하♥’ 오나미, 몰라보게 더 예뻐진 얼굴… 2년 3개월만 근황

  5. 곰 우리에 3살 딸 던진 母, 살인미수 기각…3년 뒤 딸 살해 ‘비극’

    thumbnail - 곰 우리에 3살 딸 던진 母, 살인미수 기각…3년 뒤 딸 살해 ‘비극’

  6. 이민정, 이병헌 흔적 없앴다 “부부사이 너덜너덜” 무슨일?

    thumbnail - 이민정, 이병헌 흔적 없앴다 “부부사이 너덜너덜” 무슨일?
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved