“잠깐, 돌 좀 보자?”…‘2200명 참가’ 물수제비 세계대회서 ‘황당’ 부정행위 포착

세계 물수제비 챔피언십에서 부정행위가 적발됐다. 세계 물수제비 챔피언십 제공

‘세계 물수제비 챔피언십(The World Stone Skimming Championship)’에서 일부 참가자들이 조작된 돌을 사용해 실격 처리되는 사건이 발생했다.지난 15일 영국 BBC는 전 세계 27개국에서 온 2200여명이 스코틀랜드의 작은 섬 이스데일에서 열린 물수제비 챔피언십에 참가했다고 보도했다.대회 규칙에 따르면 모든 참가자는 섬에서 자연적으로 채취한 돌을 사용해야 한다. 그러나 일부 참가자들이 돌을 갈아 물 위에서 더 잘 튀는 둥근 모양으로 만든 것이 발견됐다.대회 주최자인 카일 매튜스 박사는 BBC 뉴스와의 인터뷰에서 “당시에는 돌이 수상하다는 사실을 알아채지 못했다”며 “소문과 웅성거림을 들었다”라고 말했다.그는 “부정행위를 한 참가자들이 잘못을 인정하고 사과했다”라고 밝혔다.물수제비 챔피언십은 1983년 이스데일 주민 알버트 베이커가 처음 시작했으며, 매년 9월 개최된다. 코로나19 팬데믹으로 한동안 중단됐다가 2023년 3년 만에 재개됐다.물수제비 챔피언십 심사위원들은 ‘진실의 링(Ring of Truth)’이라고 불리는 측정 장치를 사용해 돌의 지름이 7.62㎝를 넘지 않는지 확인한다.각 참가자에게는 총 세 번의 기회가 주어지며 돌을 가장 멀리 보내면 우승이다. 다만 돌이 두 번 이상 튀지 않는 경우에는 실격된다.올해는 미국 출신 조나단 제닝스가 177m라는 기록으로 우승을 차지했다. 그는 대회 역사상 첫 미국인 우승자다.대회 수익금은 지역 커뮤니티와 자선 단체에 기부되며 지난해에는 1만5000파운드(약 2800만원)가 모였다.매튜스 박사는 “내년에는 더 큰 규모의 대회를 열겠다”라고 밝혔다.유승하 인턴기자