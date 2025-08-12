“혹시 나?”…카페 좀 다닌다는 Z세대 선정 ‘카공족 꼴불견’ 1위는
정회하 인턴기자
입력 2025 08 12 15:53 수정 2025 08 12 15:53
최근 스타벅스가 매장에서 개인용 데스크톱 PC나 프린터를 가져다 놓고 쓰는 행위를 막겠다고 선언한 가운데, ‘카공족’(카페에서 공부하는 사람들) 문화에 개선이 필요하지 않겠냐는 목소리가 나온다.
이런 상황에서 청년 구직자를 대상으로 한 ‘민폐 카공족 유형’ 설문조사 결과가 공개돼 누리꾼들의 눈길을 끈다.
지난 8일 채용 플랫폼 진학사 캐치는 Z세대(1995년 이후 출생) 구직자 2037명을 대상으로 한 카페 이용 실태 설문조사 결과를 발표했다.
우선 ‘주 1회 이상 카페를 방문해 공부한다’고 답한 응답자 비중은 전체의 약 70%에 달했다. 이 가운데 10%는 주 5회 이상 카페를 찾는다고 응답했다. ‘주 1회 미만’이라는 응답은 27%, ‘카페를 이용하지 않음’은 3%였다.
카페를 찾는 주된 이유로는 ‘집중이 잘 돼서’가 58%로 가장 많이 꼽혔다. △집이나 독서실보다 덜 답답해서(38%) △분위기가 좋아서(22%) △주변 사람에게 동기부여를 받아서(12%) △냉·난방이 잘 되어 쾌적해서(11%) △전기·와이파이 등 편의시설이 좋아서(7%) 등 의견이 그 뒤를 이었다.
주간 평균 카페 지출 비용으로는 ‘1만원 이상 5만원 미만’이라는 응답이 52%로 최다였다. ‘1만원 미만’은 46%, ‘5만원 이상 10만원 미만’은 2%로 집계됐다.
‘비매너 카공족’ 유형으로는 ‘자리를 맡아두고 장시간 외출’이 29%로 1위를 차지했다. ‘큰 소리로 통화나 대화’(25%)와 ‘음료 한 잔으로 오래 있기’(17%)가 각각 2위와 3위에 올랐다.
그밖에는 △무리한 정숙·자리 변경 요구(9%) △좌석·콘센트 독점(8%) △외부 음식물 반입(6%) △과도한 전자기기 사용(5%) 등의 의견이 있었다.
음료 한 잔을 주문했을 때 적당하다고 생각하는 카페 이용 시간은 2~3시간이라는 응답이 42%로 가장 많았다. 3~4시간이라고 답한 사람은 23%, 1~2시간은 15%였다. 1시간 이내(11%)라는 응답과 4시간 이상(9%)이라는 응답도 있었다.
진학사 캐치 관계자는 “Z세대는 카페를 휴식 공간이 아닌 몰입 공간으로 활용한다”며 “대부분 음료 한 잔당 적정 시간을 지키는 등 매너를 갖추려는 모습을 보였다”고 전했다.
정회하 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지