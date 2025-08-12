“혹시 나?”…카페 좀 다닌다는 Z세대 선정 ‘카공족 꼴불견’ 1위는

언스플래쉬

지난 6월 온라인 커뮤니티를 중심으로 퍼진 한 스타벅스 매장의 사진. 테이블 위에 개인용 가림막을 설치한 이 고객은 헤드셋, 마우스, 키보드, 가방 둥을 그대로 둔 채 자리를 비웠다. 온라인 커뮤니티 갈무리

진학사 캐치 제공

최근 스타벅스가 매장에서 개인용 데스크톱 PC나 프린터를 가져다 놓고 쓰는 행위를 막겠다고 선언한 가운데, ‘카공족’(카페에서 공부하는 사람들) 문화에 개선이 필요하지 않겠냐는 목소리가 나온다.이런 상황에서 청년 구직자를 대상으로 한 ‘민폐 카공족 유형’ 설문조사 결과가 공개돼 누리꾼들의 눈길을 끈다.지난 8일 채용 플랫폼 진학사 캐치는 Z세대(1995년 이후 출생) 구직자 2037명을 대상으로 한 카페 이용 실태 설문조사 결과를 발표했다.우선 ‘주 1회 이상 카페를 방문해 공부한다’고 답한 응답자 비중은 전체의 약 70%에 달했다. 이 가운데 10%는 주 5회 이상 카페를 찾는다고 응답했다. ‘주 1회 미만’이라는 응답은 27%, ‘카페를 이용하지 않음’은 3%였다.카페를 찾는 주된 이유로는 ‘집중이 잘 돼서’가 58%로 가장 많이 꼽혔다. △집이나 독서실보다 덜 답답해서(38%) △분위기가 좋아서(22%) △주변 사람에게 동기부여를 받아서(12%) △냉·난방이 잘 되어 쾌적해서(11%) △전기·와이파이 등 편의시설이 좋아서(7%) 등 의견이 그 뒤를 이었다.주간 평균 카페 지출 비용으로는 ‘1만원 이상 5만원 미만’이라는 응답이 52%로 최다였다. ‘1만원 미만’은 46%, ‘5만원 이상 10만원 미만’은 2%로 집계됐다.‘비매너 카공족’ 유형으로는 ‘자리를 맡아두고 장시간 외출’이 29%로 1위를 차지했다. ‘큰 소리로 통화나 대화’(25%)와 ‘음료 한 잔으로 오래 있기’(17%)가 각각 2위와 3위에 올랐다.그밖에는 △무리한 정숙·자리 변경 요구(9%) △좌석·콘센트 독점(8%) △외부 음식물 반입(6%) △과도한 전자기기 사용(5%) 등의 의견이 있었다.음료 한 잔을 주문했을 때 적당하다고 생각하는 카페 이용 시간은 2~3시간이라는 응답이 42%로 가장 많았다. 3~4시간이라고 답한 사람은 23%, 1~2시간은 15%였다. 1시간 이내(11%)라는 응답과 4시간 이상(9%)이라는 응답도 있었다.진학사 캐치 관계자는 “Z세대는 카페를 휴식 공간이 아닌 몰입 공간으로 활용한다”며 “대부분 음료 한 잔당 적정 시간을 지키는 등 매너를 갖추려는 모습을 보였다”고 전했다.정회하 인턴기자