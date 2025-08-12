logo
“이런 기능도 있었어?”…서울에만 8만5천개 깔고 있다는 ‘이것’ 정체

정회하 인턴기자
입력 2025 08 12 17:44 수정 2025 08 12 17:44
태양광 LED 도로표지병. 서울시 제공
태양광 LED 도로표지병. 서울시 제공


최근 서울 시내 주요 간선도로에 여럿 깔린 발광 도로표지병이 확대 설치된다.

태양광을 이용하는 만큼 별다른 전력 공급 설비 없이도 교통안전에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

12일 서울시에 따르면 시는 최근 자체 발광 기능을 갖춘 ‘태양광 LED 도로표지병’을 주요 간선도로 차선에 확대 설치하고 있다.

비 오는 날이나 야간에도 운전자가 차선을 명확하게 인식해 안전하게 운전할 수 있도록 돕기 위해서다.

기존 차선은 비가 내리면 노면에 물이 고여 차량 전조등 빛을 제대로 반사하지 못해 운전자 눈에 잘 띄지 않는다는 문제가 있었다.

이에 시는 빗물에 잠겨도 운전자에게 잘 보이는 태양광 LED 도로표지병을 설치해 차선의 시인성을 개선하겠다는 방침을 세웠다.

일반적인 도로표지병. 언스플래쉬
일반적인 도로표지병. 언스플래쉬


일반적인 표지병은 도로 경계를 구분하려는 목적으로 중앙선 등에 볼록하게 설치한다.

이와 달리 태양광 LED 도로표지병은 차량 주행에 방해가 되지 않도록 도로 높이에 맞춰서 매립한다는 점이 특징이다.

태양광 에너지를 이용하기 때문에 별도의 배선이나 전력 공급이 필요 없고, 설치 후에도 유지·관리가 쉽다는 장점도 있다.

서울 마포구 성산로에 깔린 태양광 LED 도로표지병. 서울시 제공
서울 마포구 성산로에 깔린 태양광 LED 도로표지병. 서울시 제공


시는 올해 주요 간선도로 주행차선 약 160㎞에 태양광 LED 도로표지병 8만 5000여개를 설치할 계획이다. 현재까지는 올림픽대로와 성산로 등에 약 4만 5000개를 설치한 상태로, 이들 도로에서의 효과를 분석한 뒤 설치 구간을 점차 확대할 예정이다.

설치 구간은 비 오는 날 운전자 시선을 명확히 유도해야만 하는 ▲중앙선 ▲주행차선 ▲버스전용차선 ▲자전거전용차선 ▲횡단보도 구간 등이다.

주행차선의 경우 앞뒤 끝점에 1개씩 깐다. 흰색 차선에는 흰색 빛 표지병을, 버스전용차로임을 알리는 파란색 차선에는 파란빛 표지병을 설치한다.

시는 태양광 LED 도로표지병 설치로 교통사고를 예방해 안전한 도로 환경을 조성할 수 있을 것으로 보고 있다.

한병용 서울시 재난안전실장은 “태양광 LED 도로표지병을 통해 시민들의 교통사고를 예방할 수 있을 것”이라며 “야간이나 빗길에서도 안전하게 주행할 수 있도록 차선 시인성 개선 작업을 확대하겠다”고 말했다.

정회하 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
