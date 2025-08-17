“광복절에 일본 여행 간다고?”…성인 10명 중 7명은 ‘부정적’

일본 도쿄 시부야 스크램블 교차로. 언스플래쉬

전국 만 19세 이상 성인 남녀 1000명 대상 광복절 인지도 조사 결과. 인포그래픽: 피앰아이(PMI) 제공

전국 만 19세 이상 성인 남녀 1000명 대상 광복절 연휴 기간 일본 브랜드 제품 소비 활동 관련 조사 결과. 인포그래픽: 피앰아이(PMI) 제공

지난 15일 제80주년 광복절을 앞두고 벌인 조사 결과 우리나라 성인 10명 중 7명은 광복절 연휴 일본 여행을 부정적으로 바라보는 것으로 파악됐다.데이터 컨설팅 기업 피앰아이(PMI)는 전국 만 19세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 한 ‘2025년 광복절 인식 조사’ 결과를 지난 13일 발표했다.이 조사에서 ‘광복절의 의미, 하는 일, 날짜를 알고 있나’라는 물음에 ‘매우 잘 알고 있다’고 답한 응답자는 전체의 42.6%, ‘어느 정도 알고 있다’는 39.8%로 나타났다. 광복절을 인지하고 있다는 응답이 전체의 82.4%를 차지한 것이다.광복절 인지도가 가장 낮은 세대는 72.4%를 기록한 30대였다.젊은 세대일수록 인지율은 저조했다. 20대와 40대에서의 광복절 인지도는 각각 77.7%, 79.4%로 30대보다 소폭 높았으나 여전히 평균 이하였다.반면 50대(85.3%)와 60대(92.5%)에서의 인지도는 평균보다 약 3~10%포인트가량 높았다.광복절의 중요성에 관한 인식 경향도 이와 유사했다. 광복절이 ‘중요하다’고 답한 응답은 전체의 87.8%였으나 연령이 낮을수록 그 비율이 떨어진 것이다. 구체적으로는 60대(95.2%), 40대(90.1%), 50대(89.4%), 30대(81.0%), 20대(77.3%) 순이었다.광복절 연휴 일본으로 여행을 떠나는 것에 대해서는 의견이 갈렸다.주요 응답 내용 중에서는 ▲시기가 부적절하다(29.8%) ▲사회적으로 민감할 수 있다(29.2%) ▲대체 여행지 고려(12.3%) 등 부정적인 인식이 71.3%로 높았다. 성인 10명 중 7명가량은 광복절 전후 일본 여행을 민감한 사안으로 여긴다는 뜻이다.‘개인의 자유이며 문제가 없다’는 응답은 19.2%, ‘특별히 생각해 본 적 없다’는 9.5%로 나타났다.‘광복절 연휴 기간 일본 브랜드 제품을 접했을 때 소비 활동이 영향을 받겠나’라는 질문에는 ‘영향을 받을 것’이라는 응답 비율이 43.6%로 높았다. ‘영향 없다’는 23.7%, ‘보통이다’는 32.7%로 나타났다.세대별로 살펴보면 40대는 일본 제품 구매를 절제하겠다는 응답이 48.4%로 가장 높았고, 20대는 이보다 11.6%포인트 낮은 36.8%로 최저였다.피앰아이 측은 “이번 조사를 통해 단순한 세대별 비교를 넘어 현재 시점에서 각 세대가 광복절을 어떻게 인식하고 있는지를 명확한 수치로 확인했다”며 “장기적으로 교육·문화 콘텐츠를 통한 광복절 의미 강화가 필요하다”고 강조했다.정회하 인턴기자