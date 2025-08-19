“비싸서 여행 못 떠나겠다”…요즘 여가 활동은 ‘이것’이 대세라는데

고물가 속 주머니 사정이 팍팍해지며 ‘영상 시청’과 같은 저비용 활동으로 여가 생활의 중심이 이동하고 있는 것으로 나타났다. 여가 유형별 관심도 1위는 오락·휴식이 차지하며 전통 강자였던 관광·여행은 뒤로 밀려났다.19일 리서치 전문기관 컨슈머인사이트는 2021년 기획 조사로 시작한 여가·문화·체육 주례 조사(19세 이상 성인 매주 500명, 연간 2만6000명 대상)를 발표하며 이같이 밝혔다.올해 6월 2주까지 여가 유형별 관심도는 오락·휴식이 60.9%를 기록해 1위를 차지했다. 관광·여행은 59.4%로 근소하게 낮았다. 이어 운동·스포츠 직접 하기(39.1%), 자기계발·자기관리(37.9%)가 뒤따랐다. 사회교류(28.7%), 문화예술 관람하기(25.6%), 스포츠 관람하기(22.2%), 문화예술 직접 하기(10.4%)에 등에 대한 관심도는 비교적 낮았다.다만 스포츠 관람하기에 대한 관심도는 4년 전보다 5.2%포인트(p) 늘어 큰 폭 상승했다. 반면 관광·여행은 3.4%p, 운동·스포츠 직접 하기는 2.8%p 하락했다.경기 침체와 물가 상승이 맞물려 소비 심리가 위축되며 가성비 활동 위주로 여가 심리가 이동하고 있는 것으로 보인다고 컨슈머인사이트는 분석했다.여가 활동 관심도를 세부적으로 보면 국내여행(27.6%), 영상 콘텐츠 시청(23.2%), 해외여행(19.6%)이 최상위권을 차지했다.2022년과 비교했을 때 영상 콘텐츠 시청은 4년간 관심도가 꾸준하게 증가하며 3.3%p 상승한 반면, 국내여행에 대한 관심도는 4.1%p 크게 줄어들었다.해외여행은 2.4%p 늘어났지만, 엔데믹 이후 회복이 늦었던 만큼 여세가 남아있는 것으로 해석된다고 컨슈머인사이트는 파악했다.특히 국내 프로스포츠 관람에 대한 관심도가 꾸준하게 증가했다.2022년에 비해 국내 프로스포츠 영상 시청은 3.5%p 늘어 8.9%를 기록했다. 현장 관람도 6.5%를 기록해 약 2.0%p 증가했다.이 중 20대 관심도가 27.7%로 유독 높았는데 청년층 팬덤 커뮤니티가 확산된 영향이다. OTT·유튜브·유료방송 등 온라인 중계 채널이 다양화된 점도 높은 관심도에 기여한 것으로 풀이된다.컨슈머인사이트는 “실제 관심도가 상승한 세부 활동은 오락·휴식 유형의 영상 콘텐츠 시청과 스포츠 관람하기 유형의 국내 프로스포츠 영상 시청과 현장 관람뿐”이라며 “주목할 부분은 영상 시청 활동의 상승 폭이 현장 관람보다 컸던 점이다. 별다른 비용과 노력 없이 즐길 수 있는 간접 체험형, 영상 관람형 중심으로 소비자의 여가 패턴이 재편되고 있음을 보여준다”고 설명했다.최종범 인턴기자