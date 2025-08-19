“혹시 땅콩 없겠지”…알레르기 유발 성분, 휴대전화로 ‘3초’ 만에 확인하는 방법
최종범 인턴기자
입력 2025 08 19 17:53 수정 2025 08 19 17:53
휴대전화 카메라로 큐알(QR) 코드를 스캔만 해도 알레르기 유발 성분 등 식품 정보를 확인할 수 있다.
19일 식품안전정보원은 휴대전화 카메라로 QR 코드를 스캔해 실시간 식품 정보를 제공하는 서비스 ‘푸드QR’(실시간식품정보확인서비스)의 활용 방법을 소개하는 카드뉴스와 영상을 제작·배포했다고 밝혔다.
푸드QR은 표시정보, 안전정보, 제품홍보 등 다양한 식품 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 디지털 정보 전달 시스템이다.
푸드 QR을 스캔하면 소비자는 휴대전화 등 디지털 기기로 최신 정보를 곧바로 확인할 수 있다. 식품 포장지에 인쇄된 정보만을 확인하는 방식에서 벗어난 형태다.
식품안전정보원은 홍보물로 3편의 카드뉴스와 1편의 영상을 제작했다.
카드뉴스는 ▲영양·성분·알레르기 정보를 확인하고 건강한 선택을 돕는 이야기 ▲장보기부터 조리·식사까지 안전하고 현명하게 즐기는 가족의 일상 이야기 ▲QR코드를 활용해 소비자와 기업을 연결하는 디지털 플랫폼 소개 등을 포함하고 있다.
이를 통해 소비자는 일상 속 푸드QR 활용 방법을 파악할 수 있고, 산업체는 디지털 링크를 통한 상품 관리와 데이터 기반 마게팅 방안을 확인할 수 있다.
푸드QR 활용이 활성화되면 소비자는 식품 정보를 실시간으로 확인해 안전한 식품을 선택할 수 있고, 산업체는 수집된 데이터를 제품 관리·홍보 등에 효과적으로 활용할 수 있을 것이라고 식품안전정보원은 내다봤다.
카드뉴스와 영상은 푸드QR 홈페이지, 식품안전정보원 홈페이지 등에서 확인 가능하다.
이재용 식품안전정보원 원장은 “앞으로도 국민이 안심하고 식품을 선택할 수 있도록 다양한 정보 제공과 서비스 혁신에 힘쓸 계획”이라고 밝혔다.
