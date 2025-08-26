‘땀 흠뻑’ 운동했으면 30분 이내 샤워 필수…미뤘더니 ‘피부’에 이런 일이

러닝 자료 사진. 비짓서울

샤워 자료 사진. 펙셀스

운동으로 땀에 젖은 이후 30분 이내에 씻지 않으면 피부 장벽이 약화되거나 세균·곰팡이 감염 위험이 커진다고 전문가들이 경고했다. 땀을 단순히 물로 씻어내는 것도 충분치 않다는 지적이 함께 나왔다.최근 미국 남성지 맨즈헬스 보도에 따르면 미국 노스캐롤라이나 피부과 전문의 녹스 비슬리 박사는 “운동 이후 30분 이내에 샤워해야 한다”며 “땀을 오래 방치하면 피부 장벽이 손상되고, 세균이 번식하기 좋은 환경이 만들어진다”고 설명했다.또 수염 등의 체모가 있는 경우 땀이 갇히면서 따듯하고 습한 환경이 조성돼 박테리아와 곰팡이가 번식하기 더 쉬워진다고 덧붙였다.마이애미 피부과 전문의 안나 차콘 박사도 “땀, 유분 등이 쌓이면 피부 자극을 유발하고, 이들이 열과 만나면서 피부에 염증성 질환을 유발하게 된다”라며 “습진이나 건선 같은 만성 피부 질환을 앓는 경우 더욱 조심해야 한다”고 강조했다.곰팡이균 감염도 운동 이후 주의해야 한다. 곰팡이균은 무좀, 사타구니 백선 등을 일으키는데, 땀에 젖은 옷과 열에 의해서 쉽게 번식된다.운동 이후 단순히 물로 씻는 것만으로 충분하지 않다는 게 전문가들의 의견이다.이에 저자극성 바디워시 사용이 권장되며 평소 여드름이 잘 생기는 피부를 갖고 있다면, 살리실산, 글리콜산, 나이아신아마이드 등의 성분이 포함된 세정제를 선택하는 게 좋다. 특히 민감한 피부라면 무향, 저자극 제품을 사용해야 한다.운동 이후 각질 제거제 사용도 피하는 게 좋다. 운동 직후에는 피부가 열과 마찰로 민감해져 있는데 각질 제거제가 피부 자극을 유발할 수 있어서다.비슬리 박사는 “운동 이후 30분 안에 샤워할 수 없다면 클렌징 티슈를 사용해서 피부를 보호해야 한다”면서도 “하지만 이는 어디까지나 임시방편일 뿐 샤워를 대체할 수 없다”고 말했다.최종범 인턴기자