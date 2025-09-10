logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

척추 걱정돼서 ‘이 자세’로 잤는데…“치매 위험 커진다” 경고

정회하 인턴기자
입력 2025 09 10 17:36 수정 2025 09 10 17:36
기사 소리로 듣기
다시듣기
기사 내용을 바탕으로 인공지능(AI)이 생성한 이미지
기사 내용을 바탕으로 인공지능(AI)이 생성한 이미지


천장을 바라보고 정자세로 자는 습관이 치매 위험을 키울 수 있다는 해외 전문가의 조언이 나왔다.

8일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 러시아의 뇌 건강 전문가 레프 포므첸코프 박사는 “오른쪽이든 왼쪽이든 상관없이 옆으로 자는 자세가 뇌 건강에 최적”이라고 말했다.

포므첸코프 박사는 “사람들은 대체로 권장 수면 시간인 8시간에만 집중하지만, 잘 때 머리의 위치가 뇌 건강에 매우 중요한 역할을 한다”고 강조했다.

그는 그 이유로 뇌의 청소 경로인 글림프계(glymphatic system)의 작용 원리를 꼽았다.

글림프계는 뇌척수액이 뇌 조직에 쌓인 독성 물질을 제거하도록 하는 시스템이다. 만약 뇌 속 노폐물이 제거되지 않고 축적되면 알츠하이며병 등 치매의 발병 위험이 커진다.

뇌 자료 이미지. 픽사베이
뇌 자료 이미지. 픽사베이


포므첸코프 박사는 “옆으로 누워 자면 중력이 뇌척수액 순환을 도와 유해 단백질을 제거할 수 있도록 만든다”고 했다. 이어 “유해 단백질은 오랜 기간에 걸쳐 쌓이면 알츠하이머병 발병으로 이어진다”고도 했다.

수면 중에는 뇌세포 사이 공간이 평소보다 60%가량 넓어져 뇌척수액이 더 잘 흐른다. 반면 천장을 바라본 자세로 자게 되면 뇌의 특정 부분을 압박해 뇌척수액 순환을 방해할 수 있다.

천장을 향해 정자세로 자는 습관은 관절 통증 예방에 좋다는 이유로 그간 권장됐다. 그러나 때에 따라서는 목 통증을 악화시킬 수 있다는 주장이 나오기도 했다. 반대로 배를 바닥에 대고 엎드려 자면 척추를 휘게 만들어 바람직하지 않다.

기사 내용을 바탕으로 인공지능(AI)이 생성한 이미지
기사 내용을 바탕으로 인공지능(AI)이 생성한 이미지


포므첸코프 박사는 치매와 척추 질환을 모두 예방할 수 있는 수면 자세를 제안했다.

그는 “옆으로 누워 잘 때 무릎 사이에 작은 베개를 끼워서 엉덩이와 척추를 올바르게 정렬해야 한다”고 조언했다. 또한 “자는 동안 구르는 것을 방지하기 위해 등 뒤에 또 다른 베개를 놓아두는 것도 좋다”고 덧붙였다.

정회하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 붐·이경규 ‘불화설’ 재점화…생방송 중 몸싸움

    thumbnail - 붐·이경규 ‘불화설’ 재점화…생방송 중 몸싸움

  2. UDT 출신 배우, 심각한 부상…“코뼈 부러지고 고막 터졌다”

    thumbnail - UDT 출신 배우, 심각한 부상…“코뼈 부러지고 고막 터졌다”

  3. “통낙지 먹다가 죽었다” 보험금 2억 타낸 남친... 아직도 논란 중인 ‘산낙지 질식사’

    thumbnail - “통낙지 먹다가 죽었다” 보험금 2억 타낸 남친... 아직도 논란 중인 ‘산낙지 질식사’

  4. ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

    thumbnail - ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

  5. 김종국, 결혼 일주일만 “피로감 느끼셨다면 죄송”…무슨 일

    thumbnail - 김종국, 결혼 일주일만 “피로감 느끼셨다면 죄송”…무슨 일

  6. ‘예비신부’ 신지 “이게 돌려깎은 턱이야? 코도 내껀데”

    thumbnail - ‘예비신부’ 신지 “이게 돌려깎은 턱이야? 코도 내껀데”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved