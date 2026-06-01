[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 6월 26일 금요일(음력 5월 11일, 신미일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

주말의 문턱에 기분 좋게 다다른 6월 26일 금요일입니다. 한 주 동안 부지런히 달려온 당신의 땀방울이 오늘 하루 따뜻하고 눈부신 결실로 맺어지기를 진심으로 응원합니다.2026년 6월 26일 금요일(음력 5월 11일, 신미일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 양(신미)’의 날입니다. 날카롭게 빛나는 보석(신금)을 따뜻하고 건조한 대지(미토)가 든든하게 품고 있는 형상입니다. 겉보기에는 양처럼 온화하고 부드러워 보이지만, 내면에는 보석처럼 단단하고 예리한 완벽주의가 자리 잡고 있습니다. 섬세한 기획력과 디테일이 빛을 발해 복잡한 업무를 깔끔하게 마감하기에 아주 훌륭한 금요일입니다. 다만 잣대가 너무 엄격해지면 주변 사람들을 피곤하게 할 수 있으니, 넉넉한 미소와 다정한 칭찬을 잊지 않는 것이 행운을 불러옵니다.● 쥐띠 (자)양과 쥐는 서로 원망하고 예민하게 신경을 긁는 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 섭섭한 마음이 들거나 짜증이 솟구치기 쉬우니, 불금의 시끄러운 모임보다는 나만의 조용한 휴식을 가지는 것이 현명합니다.1948년생: 아랫사람이나 자녀의 엉뚱한 실수에도 엄격한 잣대보다는 너그러운 미소를 보여주세요.1960년생: 섣부른 약속이나 무리한 외출은 피로만 부릅니다. 철저히 내실을 단속하고 집에서 체력을 비축하세요.1972년생: 중학교 2학년 아들의 학업 스트레스나 예민한 짜증에 욱하기보다, 다정한 미소로 넉넉하게 기다려주는 여유가 평화로운 금요일 저녁을 만듭니다.1984년생: 직장 동료와 관련된 생각이나 업무 스트레스는 완전히 스위치를 끄고 온전히 쉬어야 합니다.1996년생: 감정 기복이 심해질 수 있으니 차분한 음악을 들으며 주말 계획을 여유롭게 세우는 것이 낫습니다.● 소띠 (축)오늘은 양과 소가 정면으로 강력하게 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 거대한 흙과 흙이 부딪히며 묘한 심리적 압박감이나 일정의 변화가 생길 수 있으니, 유연한 플랜 B가 필수입니다.1949년생: 소화기 계통의 건강을 꼼꼼히 살피고 자극적인 야식보다는 담백하고 가벼운 식단을 챙기세요.1961년생: 섣부른 경조사 지출이나 계획 없는 과소비는 멈추고 지갑을 닫아야 손해를 면합니다.1973년생: AI 저널리즘 등 대학원 과제를 처리할 때 뜻대로 속도가 나지 않아 답답할 수 있으니, 억지로 매달리기보다 한 템포 푹 쉬어가세요.1985년생: 내 의견만 너무 뻣뻣하게 고집하면 마찰이 생깁니다. 주변 사람의 조언을 둥글게 수용하세요.1997년생: 계획했던 금요일 저녁 일정이 갑자기 변경될 수 있으나, 유연하게 대처하면 오히려 편안한 휴식을 챙깁니다.● 호랑이띠 (인)양과 호랑이는 각자의 자리에서 묵묵히 제 할 일을 해내며 안정을 찾는 날입니다. 튀지 않고 차분하게 한 주를 마무리하며 다가올 주말의 에너지를 든든하게 비축하기에 좋습니다.1950년생: 마음이 잘 맞는 옛 친구나 친척을 만나 회포를 풀고 즐거운 에너지를 듬뿍 충전합니다.1962년생: 주변의 쏠쏠한 도움으로 꽉 막혔던 고민이 뻥 뚫립니다. 혼자 끙끙 앓았던 짐을 내려놓으세요.1974년생: 구글일보 하프 마라톤을 기약하며 퇴근 후 시원하게 장거리 러닝으로 땀을 흘리면 한 주의 피로가 완벽히 날아갑니다.1986년생: 묵묵히 내 할 일만 완벽하게 해내면 주변 사람들에게 든든하다는 굳건한 평판을 얻습니다.1998년생: 자신감이 넘치고 활력이 돕니다. 평소 미뤄뒀던 취미나 공부에 시간과 정성을 쏟아부으세요.● 토끼띠 (묘)양과 토끼는 눈빛만 봐도 척척 통하는 최고의 파트너(삼합)입니다. 예술적인 감수성과 기획력이 단연 돋보이며, 조직 내에서 훌륭한 시너지를 내어 업무를 조기에 깔끔하게 마감합니다.1951년생: 마음이 한없이 편안하고 가정에 근심 걱정 없는 따뜻한 평화가 완벽히 찾아옵니다.1963년생: 생각지 못한 쏠쏠한 재물이 들어오거나 기분 좋은 선물을 받을 수 있는 즐거운 운입니다.1975년생: 하승연, 박금수 등 비디오 디지털 센터 팀원들과의 훌륭한 시너지로 기획 회의에서 최고의 아웃풋을 끌어내고 산뜻하게 한 주를 마감합니다.1987년생: 연애운이 크게 상승합니다. 연인과 부쩍 가까워지거나 로맨틱한 금요일 데이트를 즐깁니다.1999년생: 당신의 유쾌한 센스가 돋보여 사람들의 호감을 독차지하는 아주 신나는 하루입니다.● 용띠 (진)같은 흙의 기운끼리 만나 묘한 경쟁심이 생기거나 심리적인 피로감이 몰려올 수 있습니다. 내 뜻대로 상황이 흘러가지 않아 답답해도 조급해하지 말고, 한 템포 쉬어가며 멘탈을 관리하세요.1952년생: 헛소문이나 남의 험담에 흔들리지 말고 묵묵히 내 중심을 지키는 것이 최종 이득입니다.1964년생: 주식 시장이나 글로벌 경제 뉴스에 너무 예민하게 반응하지 말고 넉넉한 마음의 여유를 챙기세요.1976년생: 기관의 비트코인 매수 동향이나 코스피 지표의 단기적 흔들림에 예민해지지 말고, 장기적인 안목으로 멘탈을 묵직하게 다잡으세요.1988년생: 연인 사이에 감춰둔 서운함이 툭 튀어나와 오해가 쌓일 수 있습니다. 솔직하고 다정한 대화가 답입니다.2000년생: 아무리 친한 친구라도 무리한 부탁이나 금전 거래는 핑계를 대서라도 무조건 거절해야 합니다.● 뱀띠 (사)불(뱀)이 흙(양)을 활활 살려주는 생조의 형국이라 에너지가 솟구칩니다. 두뇌 회전이 몹시 빠르고 상황 판단력이 돋보여, 복잡한 업무를 쾌도난마처럼 끝내고 주말을 가뿐하게 맞이합니다.1953년생: 건강이 크게 호전되고 기력이 솟아납니다. 화초를 가꾸거나 가벼운 산책으로 맑은 공기를 마시세요.1965년생: 귀인의 든든한 도움으로 명예가 올라가고 모임에서 당신의 리더십을 확실히 인정받습니다.1977년생: 금요일 저녁, 거실 소파에 편안히 기대어 KLPGA 중계를 챙겨보며 프로들의 스윙을 눈에 담고 차분하게 스트레스를 날려버리기 좋습니다.1989년생: 당신의 매력과 다정함이 유독 돋보여 연인에게 큰 호감을 얻고 시선을 확 사로잡습니다.2001년생: 미뤄둔 자격증 공부나 과제에 무서울 정도로 집중이 잘 되어 짜릿한 성취감을 느낍니다.● 말띠 (오)양과 말은 서로를 완벽하게 밀어주는 최고의 환상 짝꿍(육합)입니다. 막혔던 대인관계가 시원하게 뚫리며, 윗사람의 든든한 지지를 받아 평소 기획하던 프로젝트가 날개를 달게 됩니다.1954년생: 자녀나 아랫사람과 훈훈한 소통이 이루어지니 넉넉한 웃음과 평화가 집안에 가득합니다.1966년생: 예상치 못한 반가운 옛 지인을 만나 껄껄 웃으며 일상의 피로를 완벽하게 날려버립니다.1978년생: 챗GPT나 제미나이를 활용한 기자 업무 포털 구축 등 생성형 AI 관련 획기적인 아이디어가 윗선의 큰 호응을 얻어 시원하게 추진력을 얻습니다.1990년생: 저녁 모임 자리에서 단연 돋보이는 매력으로 분위기를 화기애애하게 주도합니다.2002년생: 친구들과의 우정이 단단하게 돈독해지고, 활기찬 에너지를 주고받으며 하루를 보냅니다.● 양띠 (미)자신의 날을 만났지만 양 두 마리가 모이면 아집이 몹시 강해지고 완벽주의로 스스로를 볶아댈 수 있습니다. 내 주장만 고집하는 뻣뻣함을 버리고 주변의 의견을 둥글게 수용하는 융통성이 생명입니다.1955년생: 가족이나 가까운 지인에게 묘한 서운함을 느껴도 내색하지 마세요. 그저 피곤해서 드는 기분 탓입니다.1967년생: 보도자료나 기획안을 최종 검수할 때, 원본에 없는 임의의 날짜나 미확인 정보가 섞이지 않도록 날카롭게 팩트를 체크하여 실수를 방지하세요.1979년생: 굳게 믿었던 저녁 약속이 엎어져 짜증이 솟구칠 수 있지만, 쿨하게 마음을 비우고 홈캉스를 즐기세요.1991년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 예민하게 꼬투리를 잡으면 사이가 무섭게 얼어붙습니다.2003년생: 학업이 손에 잡히지 않아 답답합니다. 차라리 시원하게 밖을 산책하고 뇌를 완전히 비우세요.● 원숭이띠 (신)흙(양)이 금(원숭이)을 묵묵하게 생해주니 아주 든든한 지원군을 등 뒤에 얻은 격입니다. 당신의 번뜩이는 기획력과 디테일이 조직 내에서 긍정적인 평판으로 이어지며 알찬 실속을 챙깁니다.1956년생: 앓던 이가 쑥 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 싹 해결됩니다.1968년생: ‘2026 서울 히어로 록 페스티벌 X 트리 헌드레드’ 등 창의적이고 스케일 큰 행사 기획에 대한 훌륭한 영감이 쏟아지며 업무 퀄리티를 훌쩍 높입니다.1980년생: 다가오는 한 주를 훌륭하게 이끌어갈 단단한 리더십과 긍정적인 확신을 스스로 얻게 됩니다.1992년생: 저녁 시간, 마음이 맞는 동료들이나 친구들과 가볍게 소통하며 일상의 스트레스를 쾌활하게 날려버립니다.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 좋은 정보를 얻어 기분 좋게 하루를 보낼 수 있는 유쾌한 운입니다.● 닭띠 (유)양의 포근한 흙 기운이 닭의 예민한 날카로움을 부드럽게 감싸줍니다. 완벽주의 성향이 긍정적인 방향으로 발휘되어, 문서를 다듬거나 콘텐츠의 완성도를 최고조로 끌어올리기에 완벽한 날입니다.1957년생: 피로가 쌓여 몸살이 올 수 있으니 무리한 저녁 약속을 취소하고 따뜻한 집에서 푹 쉬는 것이 최고입니다.1969년생: 내러티브 대본 작성 시, ‘김 씨’를 식당 주인이 아닌 이웃으로 정확하게 교정하는 등 디테일한 캐릭터 설정과 팩트 체크가 작품의 퀄리티를 확 높입니다.1981년생: 믿었던 지인의 엉뚱한 행동에 짜증이 솟구칠 수 있으나, 부드럽게 타이르고 쿨하게 넘기세요.1993년생: 대인관계에서 승승장구하며 능력을 온전히 인정받는 날입니다. 자신감을 꽉 채우고 행동하세요.2005년생: 전공 과제나 시험 준비에서 눈부신 집중력을 발휘하며 벅찬 보람과 성취감을 느낍니다.● 개띠 (술)양과 개는 서로 신경전을 벌이고 깎아내리는 관계(형살/파살)입니다. 알량한 자존심을 뻣뻣하게 내세우면 동료나 지인과 큰 다툼이 생기니, 벼 이삭처럼 고개를 숙이는 겸손한 태도가 평화를 지킵니다.1958년생: 몸이 찌뿌둥하거나 컨디션이 저하될 수 있으니 건강을 꼼꼼히 살피고 무리한 외출을 삼가세요.1970년생: 2005년 중국집 사건 등 과거의 범죄 사건을 기획할 때, 다른 유사 사건과 섞이는 오류가 없도록 팩트를 명확하게 분리해 큰 실수를 완벽히 막아냅니다.1982년생: 직장이나 지인 모임에서 날카로운 마찰이 생길 수 있습니다. 억울해도 무조건 내가 먼저 꼬리를 내리세요.1994년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입을 꽉 닫으세요.2006년생: 친한 친구와 돌이킬 수 없는 절교 선언까지 갈 수 있는 위기가 옵니다. 한 템포 푹 쉬어가세요.● 돼지띠 (해)양과 돼지는 아주 훌륭한 환상의 단짝(삼합)입니다. 감수성이 풍부해지고 포용력이 바다처럼 넓어지며, 혼자 고립되기보다는 동료나 지인들과 둥글게 어울려 소통하면 아주 매끄러운 긍정의 에너지를 얻습니다.1959년생: 오랜 지인이나 뜻이 맞는 동료를 만나 회포를 풀고 껄껄 웃으며 피로를 시원하게 날려버립니다.1971년생: 영상 스크립트 작성 시 뭉뚱그려 ‘가족’이라고 표현하기보다 “제 아들입니다”라고 명확하게 짚어주는 세심한 디테일이 조직 내외의 굳건한 신뢰를 이끌어냅니다.1983년생: 꽉 막히고 답답했던 기획 아이디어가 유쾌한 대화를 통해 시원하게 풀리는 기분 좋은 금요일입니다.1995년생: 이성운이 훌륭합니다. 인위적인 만남보다는 자연스러운 모임에서 운명적인 호감이 싹틀 수 있습니다.2007년생: 컨디션이 날아갈 듯 사뿐하고 의욕이 빵빵하게 넘치니 무엇을 해도 콧노래가 저절로 즐겁게 납니다.