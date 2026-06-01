[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 6월 29일 월요일(음력 5월 14일, 갑술일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

새로운 한 주의 문을 활짝 여는 6월 29일 월요일입니다. 짙어가는 여름의 초입에서 당신의 모든 발걸음이 단단한 결실과 긍정적인 에너지로 꽉 채워지기를 진심으로 응원합니다.2026년 6월 29일 월요일(음력 5월 14일, 갑술일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘푸른 개(갑술)’의 날입니다. 푸르고 곧게 뻗은 커다란 나무(갑목)가 척박하고 넓은 대지(술토)에 단단하게 뿌리를 내린 형상입니다. 매사에 책임감이 강하고 불의와 타협하지 않는 정직한 뚝심이 돋보이는 하루입니다. 어떤 어려운 과제나 역경이 닥쳐도 특유의 인내심과 돌파력으로 끝내 목표를 달성해 내는 에너지가 충만합니다. 다만 원칙을 너무 깐깐하게 내세우면 주변과 마찰을 빚을 수 있으니, 넉넉한 포용력과 부드러운 화법을 곁들일 때 월요일의 운이 크게 트일 것입니다.● 쥐띠 (자)개와 쥐는 조용히 각자의 자리에서 안정을 찾는 평온한 날입니다. 넘치는 지혜를 바탕으로 든든한 조력자 역할을 톡톡히 해내며 한 주를 차분하게 시작합니다.1948년생: 아랫사람에게 베푼 작은 배려가 큰 존경으로 돌아옵니다. 다정한 미소를 잃지 마세요.1960년생: 섣부른 결정보다는 주변의 의견을 수용할 때 뜻밖의 쏠쏠한 이득을 얻게 됩니다.1972년생: 중학교 2학년 아들의 사소한 반항이나 학업 스트레스에 욱하지 마세요. 든든한 아버지로서 묵묵히 들어주는 넉넉한 포용력이 필요합니다.1984년생: 재물운과 문서운이 함께 상승합니다. 중요한 계약이나 합의가 있다면 오늘 자신 있게 추진하세요.1996년생: 매력이 돋보여 인기가 상승합니다. 솔직하고 당당한 태도가 이성에게 큰 호감을 줍니다.● 소띠 (축)개와 소는 서로 고집을 꺾지 않고 부딪히는 기운(축술형살)이 작용합니다. 주관이 몹시 뚜렷해지는 날이니, 외부 활동보다는 데스크에 앉아 전문적인 학업이나 업무에 몰두하기 좋습니다.1949년생: 피로가 쉽게 누적될 수 있으니 무리한 일정은 취소하고 집에서 편안하게 휴식하세요.1961년생: 금전적인 지출이 생길 수 있으니 외출 시 지갑 사정을 한 번 더 꼼꼼하게 점검해야 합니다.1973년생: AI 저널리즘 관련 대학원 과제를 처리할 때 뜻대로 속도가 나지 않아 답답할 수 있으니, 억지로 매달리기보다 한 템포 푹 쉬어가며 뇌를 환기시키세요.1985년생: 내 의견만 고집하면 마찰이 생깁니다. 주변 동료의 조언을 둥글게 수용하는 유연성이 필요합니다.1997년생: 시끌벅적한 곳보다는 조용한 공간에서 자기계발에 몰두하며 멘탈을 다지는 것이 낫습니다.● 호랑이띠 (인)개와 호랑이는 서로를 강하게 밀어주고 끌어주는 찰떡궁합(삼합)을 이룹니다. 활발하게 움직일수록 에너지가 솟구치니, 적극적인 활동으로 활력을 듬뿍 충전하기 완벽합니다.1950년생: 멀리서 반가운 지인의 소식이 들려오거나 귀한 손님을 맞이하여 즐거운 시간을 보냅니다.1962년생: 꼬였던 인간관계가 귀인의 도움으로 술술 풀리고 마음의 짐을 시원하게 내려놓게 됩니다.1974년생: 체력과 컨디션이 최상입니다. 구글일보 하프 마라톤을 대비한 아침 러닝으로 시원하게 땀을 흘리며 한 주를 상쾌하게 시작하세요.1986년생: 당신의 강한 추진력이 주변 사람들을 감동시킵니다. 계획했던 일을 과감히 밀어붙이세요.1998년생: 새로운 도전을 시작하기에 더없이 좋은 타이밍입니다. 젊음의 패기를 마음껏 발산하세요.● 토끼띠 (묘)개와 토끼는 서로를 완벽하게 보완해 주는 최고의 단짝(육합)입니다. 꽉 막혔던 흐름이 시원하게 뚫리며, 조직 내에서 리더십을 발휘하고 팀워크를 단단하게 다지기에 아주 훌륭한 길일입니다.1951년생: 마음이 한없이 편안하고 가정에 근심 걱정 없는 따뜻한 평화가 완벽히 찾아옵니다.1963년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 가족들에게 기분 좋은 선물을 받을 수 있는 즐거운 운입니다.1975년생: 하승연, 박금수 등 비디오 디지털 센터의 팀원들과 훌륭한 시너지를 냅니다. 기획 회의에서 만사형통으로 일이 풀립니다.1987년생: 연인이나 배우자와의 사랑을 다시 한번 확인하며 낭만적이고 다정한 저녁을 보내게 됩니다.1999년생: 당신의 센스 넘치는 매력이 돋보여 사람들의 호감을 독차지하는 아주 신나는 하루입니다.● 용띠 (진)오늘은 개와 용이 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 거대한 흙과 흙이 부딪히는 형국이라 변화의 폭이 크니, 외부 변수에 일희일비하지 말고 묵직한 평정심을 유지해야 합니다.1952년생: 헛소문이나 남의 험담에 흔들리지 말고 묵묵히 내 중심을 지키는 것이 최종 이득입니다.1964년생: 주식 시장이나 글로벌 경제 뉴스에 너무 예민하게 반응하지 말고 넉넉한 마음의 여유를 챙기세요.1976년생: 코스피와 비트코인 등 투자 시장의 흐름이 불안정할 수 있으니 성급한 매매는 피하고 철저히 관망하세요.1988년생: 사소한 의견 차이가 큰 싸움으로 번질 수 있습니다. 아무리 억울해도 한 발 뒤로 물러나세요.2000년생: 친한 친구와 말다툼으로 얼굴을 붉힐 수 있으니 언행을 각별히 조심하고 일찍 귀가하세요.● 뱀띠 (사)개와 뱀은 서로 신경전을 벌이고 묘하게 엇나가는 껄끄러운 관계(원진살/귀문관살)입니다. 유독 신경이 날카로워질 수 있으니, 남의 일에 참견하기보다 조용한 공간에서 취미 생활로 마음을 다스리세요.1953년생: 밖에서 받은 스트레스를 무심코 가족에게 화풀이하지 않도록 감정 조절에 몹시 신경 써야 합니다.1965년생: 굳게 믿었던 지인에게 섭섭한 마음이 들 수 있으니 타인에 대한 기대치를 조금 낮추는 것이 편안합니다.1977년생: 필드에 나가지 못하는 뻐근함은 KLPGA 하이라이트를 보며 골프 스윙의 디테일을 눈에 담는 것으로 차분히 달래세요.1989년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 꼬투리를 잡으면 사이가 멀어질 수 있습니다. 적당한 거리를 유지하세요.2001년생: 집중력이 떨어져 잡생각이 둥둥 떠다닙니다. 일찍 귀가하여 푹 자는 것이 최고의 보약입니다.● 말띠 (오)개와 말은 뜨거운 에너지를 공유하며 서로를 밀어주는 훌륭한 파트너(삼합)입니다. 직관력이 번뜩이며 혁신적인 아이디어가 쏟아지니, 획기적인 기획을 과감하게 추진하기에 안성맞춤입니다.1954년생: 기분 좋은 외출이나 약속을 잡기에 아주 훌륭합니다. 몸과 마음이 상쾌하게 맑아지는 길일입니다.1966년생: 예상치 못한 쏠쏠한 행운이 따릅니다. 중요한 비즈니스 결정이 있다면 오늘 자신 있게 밀어붙이세요.1978년생: 챗GPT, 제미나이 등 생성형 AI를 활용한 기자 업무 포털 구축 등 혁신적인 아이디어가 윗선의 큰 호응을 얻으며 순항합니다.1990년생: 주변 사람들과의 단합이 좋아집니다. 동료들과 함께 시원한 커피 한 잔을 나누며 정을 쌓기에 좋습니다.2002년생: 당신의 능력을 마음껏 뽐낼 무대가 열립니다. 위축되지 말고 당당하고 자신감 있게 행동하세요.● 양띠 (미)개와 양은 서로 미묘하게 얽히고 조율이 까다로운 관계(형살/파살)입니다. 일정이 잘 풀리다가도 막판에 잔실수가 나올 수 있으니, 문서를 점검할 때 임의의 팩트가 섞이지 않았는지 꼼꼼히 확인하세요.1955년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 가족의 도움으로 시원하게 해결되어 마음이 홀가분합니다.1967년생: 기사나 보도자료를 최종 검수할 때, 원본에 없는 임의의 날짜나 정보가 섞이지 않도록 철저하게 활자를 대조하세요.1979년생: 굳게 믿었던 일정이 엎어져 짜증이 솟구칠 수 있지만, 쿨하게 마음을 비우고 다음을 꼼꼼하게 준비하세요.1991년생: 연인 사이에 사소한 오해가 생길 수 있으니 단어 선택 하나하나에 신중을 기해야 합니다.2003년생: 약속이 펑크 나거나 심란한 마음이 들 수 있습니다. 복잡한 생각은 접고 따뜻한 물로 샤워 후 일찍 휴식하세요.● 원숭이띠 (신)단단한 흙(개)이 금(원숭이)을 묵묵히 보호하고 생해주니 든든한 귀인을 만나는 형국입니다. 누군가를 적극적으로 돕거나 팀 관리를 할 때 주변의 유익한 도움과 신뢰를 듬뿍 받을 수 있습니다.1956년생: 앓던 이가 쑥 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 싹 해결됩니다.1968년생: 아내, 아들과 함께 지난 오사카, 교토 여행의 즐거웠던 기억을 나누며 평온하고 든든하게 월요일 저녁을 보냅니다.1980년생: 주변의 따뜻한 배려와 지원을 듬뿍 받아 주말의 피로가 쑥쑥 풀리는 힐링의 하루입니다.1992년생: 누군가 나에게 유익한 비즈니스 제안이나 긍정적인 인연을 소개해 줄 수 있으니 열린 마음으로 대하세요.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 맛있는 저녁을 대접받는 등 쏠쏠한 먹을 복과 재물운이 함께 따릅니다.● 닭띠 (유)개와 닭은 서로 엇갈리거나 마음을 긁는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 의도치 않게 구설수에 오르거나 작업물의 디테일에서 오류가 날 수 있으니 팩트 체크에 예민하게 집중해야 합니다.1957년생: 옹고집을 부리면 가족들과 완전히 소원해집니다. 배우자의 쓴소리도 부드러운 마음으로 수용해 보세요.1969년생: 내러티브 대본 작성 시, ‘김 씨’를 식당 주인이 아닌 이웃으로 정확하게 교정하는 등 디테일한 캐릭터 설정과 팩트 체크가 작품의 퀄리티를 확 높입니다.1981년생: 완벽하게 세운 계획이 엎어질 수 있으니 쿨하게 넘기고 유연하게 상황에 대처하세요.1993년생: 홧김에 내뱉은 말이 소중한 동료에게 비수가 될 수 있습니다. 무조건 입을 꽉 다물고 참으세요.2005년생: 과제나 시험 준비에 완벽을 기하려다 스트레스만 잔뜩 받습니다. 오늘은 적당히 타협하고 푹 쉬세요.● 개띠 (술)자신의 날을 만났습니다. 뚝심과 결단력이 극에 달하지만, 개 두 마리가 모이면 아집이 하늘을 찌를 수 있습니다. 정확한 원칙을 지키되 타인을 넉넉하게 포용할 때 훌륭한 성과를 거둡니다.1958년생: 고집을 너무 부리면 가족들과 소원해집니다. 주변의 조언을 약으로 알고 부드럽게 수용하세요.1970년생: 2005년 중국집 사건 등 과거 사건을 다룰 때, 다른 범죄와 혼동되지 않도록 팩트를 명확하게 분리하는 통찰력을 발휘하세요.1982년생: 말 한마디로 천 냥 빚을 갚거나 만들 수 있습니다. 모임이나 회식 자리에서 언행을 몹시 신중히 하세요.1994년생: 너무 앞서 나가면 주변의 시샘을 받을 수 있으니 템포를 늦추고 동료들과 보폭을 맞추는 겸손함을 갖추세요.2006년생: 학업에서 끓어오르는 승부욕이 놀라운 집중력으로 이어져 목표했던 분량을 훌륭하게 달성하는 날입니다.● 돼지띠 (해)단단한 흙(개)이 물(돼지)을 가두어 흐르지 못하게 하니 묘한 심리적 압박감과 답답함을 느낄 수 있습니다. 내 뜻대로 일의 속도가 나지 않아도 조급해하지 말고 디테일에 온전히 집중하세요.1959년생: 재물운은 나쁘지 않으나 들어오는 만큼 지출도 생길 수 있으니 꼼꼼한 관리가 필요합니다.1971년생: 영상 스크립트 작성 시 단순히 ‘가족’이라고 뭉뚱그리기보다 “제 아들입니다”라고 명확하게 짚어주는 다정한 디테일이 시청자의 신뢰도를 높여줍니다.1983년생: 지인들과 불필요한 기싸움을 하기보다 적절히 웃으며 양보하는 것이 장기적으로 훨씬 큰 이득입니다.1995년생: 화려한 저녁 약속보다는 나만의 내실을 다지는 데 집중하세요. 일찍 귀가하여 푹 자는 것이 최고의 보약입니다.2007년생: 다른 사람의 시선에 얽매이지 말고, 당신이 가장 편안하다고 느끼는 방식대로 하루를 채우세요.