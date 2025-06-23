‘37세’ 빠니보틀, 열애 인정…“♥여자친구가 공개해도 괜찮다고”

여행 유튜버 빠니보틀이 방송에서 열애 사실을 인정했다. MBC 태어난 김에 세계일주 4 방송화면 갈무리

여행 유튜버 빠니보틀이 방송에서 열애 사실을 인정했다. MBC 태어난 김에 세계일주 4 방송화면 갈무리

여행 유튜버 빠니보틀이 방송에서 열애 사실을 인정했다. MBC 태어난 김에 세계일주 4 방송화면 갈무리

여행 유튜버 빠니보틀(박재한·37)이 방송에서 열애 사실을 공식 인정했다.지난 22일 방송된 MBC 예능 ‘태어난 김에 세계일주 4’에는 빠니보틀과 기안84, 이시언 등 세 사람이 중국 윈난성의 소수민족인 나시족의 마을로 떠나는 여정이 담겼다.출연진은 마을의 정신적 지도자이자 존경받는 장로인 ‘동파’를 만났는데, 이 자리에서 뜻밖의 상황이 벌어졌다.이곳에서 쓰이는 동파문자를 기반으로 점을 볼 수 있다는 동파에게 빠니보틀은 “언제쯤 결혼할 수 있겠냐”라고 물었다.동파는 빠니보틀의 점괘를 보더니 “이미 여자친구가 있다. 그 사람과 꽤 진지하게 만난다”라고 해 주변을 놀라게 했다.빠니보틀은 동파의 말에 놀라더니 제작진을 보고는 “이걸 어떻게 해야 하냐”며 당황한 기색을 냈다.이어진 개별 인터뷰에서 빠니보틀은 “방송에서는 한 번도 이야기한 적이 없지만 사실 여자친구가 있다”고 밝혔다.동파가 자신의 상황을 꿰뚫은 것에 대해서는 “다 맞히시니까 제가 너무 당황했다. 제작진을 바라보면서 ‘어떻게 하죠’라고 했다. 동공에 지진이 났다”고 말했다.그는 그러면서도 “그때 제 표정이 어땠을지 저도 궁금하다”며 설레는 미소를 지었다.빠니보틀의 전격적인 열애 인정에 스튜디오 패널들은 큰 소리로 술렁였다.“여자친구가 있는 걸 다른 데서 이야기한 적 있냐”고 묻는 말에 빠니보틀은 “방송을 포함해 어디서도 이야기한 적 없다”고 고백해 놀라움을 더했다.패널 한혜진이 열애 사실 공개에 관해 여자친구의 의사를 물었는지 묻자, 빠니보틀은 “이야기했다. 방송에 나가도 되냐고 했더니 상관없다고 답했다”라고 설명했다.빠니보틀의 열애 사실이 공개되자 패널들은 축하의 박수를 보냈다. 장도연은 “쿨하게 인정하는 모습이 멋지다”고 칭찬하기도 했다.정회하 인턴기자