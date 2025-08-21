‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

세계적인 팝스타 마돈나가 그의 연인 아킴 모리스와 생일파티를 즐겼다. 마돈나 인스타그램 캡처

마돈나(오른쪽)와 아킴 모리스. 마돈나 인스타그램 캡처

마돈나 인스타그램 캡처

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스 등은 마돈나가 남자친구 아킴 모리스, 자녀, 지인들과 함께 특별한 시간을 보냈다고 보도했다.마돈나는 자신의 인스타그램에 “수년간 꿈꿔온 팔리오 경마를 생일 당일 시에나에서 직접 보게 됐다. 꿈은 이루어진다. 내 생일을 축하한다”며 영상을 게재했다.팔리오 경마는 매년 8월 16일 이탈리아 중세도시 시에나에서 열리는 전통 경마 대회다.영상 속 마돈나는 그의 연인 모리스와 함께 다정한 포즈를 취하고 춤을 췄다.자메이카 출신인 모리스는 마돈나보다 38살 어린 29세로 과거 뉴욕에서 축구 선수로 활동했었다. 마돈나와 모리스는 지난해 교제를 시작한 것으로 알려졌다.파티 현장에는 ‘라부부’ 인형 모양의 거대한 케이크가 등장해 눈길을 끌었다. 케이크에는 ‘해피 버스데이 마두두(HAPPY BIRTHDAY MADUDU)’라는 문구가 새겨져 있었다. ‘마돈나’(Madonna)와 ‘라부부’(LABUBU)를 합성한 문구로 보인다. 케이크의 라부부 인형은 마돈나의 트레이드 마크라 할 수 있는 ‘원뿔 브래지어’를 착용한 모습이다.마돈나는 연하 남성들과 잦은 열애설로 유명하다. 첫 번째 남편인 배우 숀 펜과는 2살 차이였고, 두 번째 남편인 영화감독 가이 리치는 마돈나보다 10살 어리다. 이후 41살 연하인 모델 남자친구를 사귀며 ‘연하남 킬러’라는 별명을 얻기도 했다.지난 2020년 62세 생일 때는 35살 연하의 남자친구 알라마릭 윌리엄스 등과 함께 마리화나(대마초) 파티를 열어 논란을 빚은 바 있다.마돈나는 슬하에 2남 4녀를 두고 있다. 전 남자친구인 카를레스 레옹과 장녀 루데스 마리아 레옹을, 전 남편 가이 리치와 장남 로코 리치를 얻었으며 4명의 자녀를 입양했다.유승하 인턴기자