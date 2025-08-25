김종국, ‘런닝맨’서 결혼 발표…송지효 ‘울컥’하며 한 말은

가수 겸 방송인 김종국이 ‘런닝맨’ 촬영 현장에서 결혼을 발표했다.지난 24일 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 방송 말미에 김종국은 멤버들을 한명씩 불러내 결혼 소식을 전했다.김종국의 결혼 소식을 들은 송지효는 울컥해 눈물을 보였고, 유재석과 하하는 믿기 힘들다는 표정으로 충격을 감추지 못했다.유재석이 “(송)지효 우는 거야?”라고 묻자 송지효는 울먹이며 “약간 감동했다”고 답했다. 이어 “기분이 좋아서 지금 (휴대전화 캘린더에) 결혼식 날짜 저장하고 있다”라고 덧붙였다.지석진은 “아직도 안 믿어진다”며 “진짜냐”고 반문했다.특히 김종국은 결혼 기사화 당일에서야 멤버들에게 소식을 전한 것으로 알려졌다.김종국은 “제가 장가를 갑니다. 열심히 잘 살겠습니다”라며 “원래 생일 챙기는 것도 부담스러워해서 조용히 하려고 한다”고 말했다.지석진은 “(김종국은) 예전에 태어났으면 독립군을 해야 한다. 입을 다물고 직전까지 얘기를 안 한다”라고 너스레를 떨었다.앞서 지난 18일 김종국은 팬카페에 자필 편지를 올리고 결혼 소식을 알렸다. 그는 “저 장가간다. 올해가 데뷔 30주년인데 앨범 대신 제 반쪽을 만들었다”라고 밝혔다.소속사에 따르면 예비 신부는 비연예인으로 결혼식은 가까운 가족과 지인만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.유승하 인턴기자