“찾아오면 가둘 것”…BTS 정국, ‘자택 침입’에 작심 경고

BTS 정국이 자택 무단 침입에 대해 강하게 경고했다. 위버스 캡처

그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 정국이 자택 무단 침입 피해를 호소하며 강하게 경고했다.1일 생일을 맞아 라이브 방송을 진행한 정국은 “용산역 계단이 제 사진으로 돼 있는 걸 보고 거기서 라이브 방송을 할까 생각하다 겁이 나서 집에서 하게 됐다”며 최근 발생한 자택 침입 사건을 언급했다.지난달 31일 서울 용산경찰서는 정국이 거주 중인 단독주택에 40대 여성이 침입했다는 신고를 받고 출동했다. 현장에서 체포된 A씨는 경찰 조사에서 범행을 시인한 것으로 알려졌다.정국은 “기사 보셨다시피 저희 집에 찾아왔던 분이 연행돼 갔다”며 “제발 오지 마세요”라고 거듭 강조했다.그는 “집에서 폐쇄회로(CC)TV로 다 보고 있었다”며 “그분이 지하 주차장에서 문을 열었다. 문을 열고 눈앞에 경찰이 있으니까 본인이 나랑 친구라더라”라고 말했다.이어 “아미(BTS 팬덤명)들이 가족이고 친구인 건 맞는데 안타까웠다”며 한숨을 내쉬었다.정국은 “집에 오면 가둬버릴 것”이라며 “그냥 (경찰에) 끌려가는 거다. 증거도 다 확보했고 기록이 다 되니까 끌려가고 싶으면 오세요”라고 경고했다.앞서 지난 6월에는 30대 중국인 여성 B씨가 정국의 자택을 찾아 현관 비밀번호를 여러 차례 누르다 현행범으로 체포됐다. B씨는 경찰 조사에서 “전역한 정국을 보러 한국에 왔다”고 진술했다. 경찰은 B씨를 주거침입 미수 혐의로 불구속 송치했다.정국은 지난해 12월에도 사생팬으로 인한 피해를 호소한 바 있다. 당시 군 복무 중이었던 정국은 라이브 방송을 통해 “유튜브에 제 이사 소식, 완공 소식이 다 나와 있더라. 집에 찾아오시는 일만 없었으면 좋겠다”라고 당부했다.2023년 12월 BTS 멤버 지민과 동반 입대한 정국은 1년 6개월간 복무를 마치고 지난 6월 만기 전역했다. 그는 BTS 완전체 활동을 준비 중인 것으로 알려졌다.유승하 인턴기자