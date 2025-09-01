‘악플 피해 고백’ 서유리, 인생 2막 도전하나…‘로펌 비서’가 뭐길래

성우 출신 방송인 서유리가 로펌 비서 자격증 취득을 준비하고 있다.서유리는 지난달 31일 자신의 소셜미디어(SNS)에 로펌비서 자격증 취득과 관련한 교육 과정을 수료했다고 밝혔다.로펌비서란 법률 사무소, 로펌 등에서 비서실무에 대한 이해와 기본적인 법률 소양과 관련 분야 지식을 바탕으로 조직과 상사가 고객에게 법률서비스를 제공할 수 있도록 비서업무를 비롯해 사무지원 업무를 담당하는 이를 뜻한다.자격증 등급은 1급(송무비서)과 2급(자문비서)으로 구분된다. 1급은 송무비서, 자문비서 업무 모두를 수행할 수 있고, 2급은 자문비서 업무를 수행할 수 있다.자격증을 취득하려면 한국비서사무협회(KAPA)가 주관하는 시험에 합격해야 한다.시험 전형은 필기와 실기로 나뉜다. 필기 시험에선 법률 용어와 소송절차 등 기본적인 법적 지식에 대한 이해도를 평가하고, 실기 시험에선 문서 작성 능력과 고객 응대 능력 등을 평가한다.앞서 서유리는 지난 6월 법조계에 종사하는 1992년생 남성과 교제하고 있다고 전한 바 있다.또 서유리는 지난달 자신의 SNS에 경찰 수사결과 통지서를 캡처한 사진을 올려 악플러를 상대로 고소를 진행하고 있음을 알렸다. 그러면서 “토르건 디시건 내 남친이 다 잡아줌”이라고 덧붙여 고소 과정에서 도움을 준 연인이 있음을 암시하기도 했다.서유리는 2019년 최병길 PD와 결혼했으나 지난해 이혼했다.최종범 인턴기자