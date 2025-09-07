“션과 함께 달리며 3000만원 기부”…특별한 10km 마라톤 열린다

‘10K 챌린지 서울’(10K CHALLENGE SEOUL)이 다음 달 26일 오후 4시 여의도 일대에서 진행된다.

‘10K 챌린지 서울’(10K CHALLENGE SEOUL) 러닝 코스

션 인스타그램 게시물 캡처

가수 션과 함께 달리며 3000만원을 기부할 수 있는 마라톤이 열린다.서울 도심 한복판에서 열리는 ‘10K 챌린지 서울’(10K CHALLENGE SEOUL)이 다음 달 26일 오후 4시 서울 여의도 공원에서 개최된다.이번 대회는 여의도 일대에서 10km 단일 코스를 달리는 형태로 진행된다. 총 1만 5000명의 참가자를 모집하며 선착순 마감이다. 참가 신청은 오는 9일 오전 9시부터 공식 홈페이지를 통해 가능하다.참가자는 러닝 실력에 따라 다양하게 나눠진 출발 그룹 중 하나를 선택할 수 있다.그룹은 ▲A그룹(40분 이내 BEST 챌린지) ▲B그룹(50분 이내 BEST 챌린지) ▲C그룹(60분 이내 BEST 챌린지) ▲D그룹(First Challenge –션과 함께하는 기부 그룹) ▲E그룹(First Challenge)으로 총 5개다.특히 D그룹은 가수이자 기부 러너인 션과 함께 달리며, 참가자들의 참가비 전액인 총 3천만원 규모 기부금을 한국해비타트 로뎀나무 국제 대안학교에 기부한다.코스는 여의도공원-KBS본관-국회의사당-서강대교-여의도 IC 교차로-국회의사당-KBS본관-여의도공원으로 이어진다. 서울 중심 지역과 한강의 랜드마크를 담은 10km 코스다.대회 참가자들은 주최 측에서 준비한 반팔 티셔츠, 모자 등도 받아볼 수 있다.이번 대회는 러너들이 단순히 달리는 것을 넘어 달리기를 통해 사회에 선한 영향력을 전파할 수 있다는 점에서 의미가 크고, 션과 함께 달리는 D그룹 참가자들은 자신의 러닝 경험을 기부와 연결해 특별한 완주를 경험하게 될 것이라고 주최 측은 설명했다.또 오전에 열리는 기존 마라톤과 달리, 일요일 오후 4시 출발을 택해 러너들이 달리는 동안 서울의 하늘이 노을로 물드는 순간을 함께 경험할 수 있도록 대회를 기획했다고 덧붙였다.이번 대회는 MBC SPORTS+(MBC스포츠플러스)와 WORLD21HQ 공동 주최로 열린다.한편 션은 2020년부터 815런, 2021년부터 3·1런을 통해 매해 광복절과 3·1절에 독립유공자 후손을 위한 주거환경개선 캠페인을 진행하고 있다. 지금까지 모은 후원금으로 독립유공자 후손 19가구에 새 보금자리를 제공했고, 최근에는 20~22번째 집을 짓고 있다.이와 더불어 션은 화보 수익금 기부, 국내외 어린이 후원, 어린이재활병원 건립 지원, 루게릭 요양병원 건립 등 각종 기부 활동을 펼쳐왔다. 누적 기부금은 65억여원에 달한다.최종범 인턴기자