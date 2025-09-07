logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“션과 함께 달리며 3000만원 기부”…특별한 10km 마라톤 열린다

최종범 인턴기자
입력 2025 09 07 10:48 수정 2025 09 07 10:48
기사 소리로 듣기
다시듣기
‘10K 챌린지 서울’(10K CHALLENGE SEOUL)이 다음 달 26일 오후 4시 여의도 일대에서 진행된다.
‘10K 챌린지 서울’(10K CHALLENGE SEOUL)이 다음 달 26일 오후 4시 여의도 일대에서 진행된다.


가수 션과 함께 달리며 3000만원을 기부할 수 있는 마라톤이 열린다.

서울 도심 한복판에서 열리는 ‘10K 챌린지 서울’(10K CHALLENGE SEOUL)이 다음 달 26일 오후 4시 서울 여의도 공원에서 개최된다.

이번 대회는 여의도 일대에서 10km 단일 코스를 달리는 형태로 진행된다. 총 1만 5000명의 참가자를 모집하며 선착순 마감이다. 참가 신청은 오는 9일 오전 9시부터 공식 홈페이지를 통해 가능하다.

참가자는 러닝 실력에 따라 다양하게 나눠진 출발 그룹 중 하나를 선택할 수 있다.

그룹은 ▲A그룹(40분 이내 BEST 챌린지) ▲B그룹(50분 이내 BEST 챌린지) ▲C그룹(60분 이내 BEST 챌린지) ▲D그룹(First Challenge –션과 함께하는 기부 그룹) ▲E그룹(First Challenge)으로 총 5개다.

특히 D그룹은 가수이자 기부 러너인 션과 함께 달리며, 참가자들의 참가비 전액인 총 3천만원 규모 기부금을 한국해비타트 로뎀나무 국제 대안학교에 기부한다.

‘10K 챌린지 서울’(10K CHALLENGE SEOUL) 러닝 코스
‘10K 챌린지 서울’(10K CHALLENGE SEOUL) 러닝 코스


코스는 여의도공원-KBS본관-국회의사당-서강대교-여의도 IC 교차로-국회의사당-KBS본관-여의도공원으로 이어진다. 서울 중심 지역과 한강의 랜드마크를 담은 10km 코스다.

대회 참가자들은 주최 측에서 준비한 반팔 티셔츠, 모자 등도 받아볼 수 있다.

이번 대회는 러너들이 단순히 달리는 것을 넘어 달리기를 통해 사회에 선한 영향력을 전파할 수 있다는 점에서 의미가 크고, 션과 함께 달리는 D그룹 참가자들은 자신의 러닝 경험을 기부와 연결해 특별한 완주를 경험하게 될 것이라고 주최 측은 설명했다.

또 오전에 열리는 기존 마라톤과 달리, 일요일 오후 4시 출발을 택해 러너들이 달리는 동안 서울의 하늘이 노을로 물드는 순간을 함께 경험할 수 있도록 대회를 기획했다고 덧붙였다.

이번 대회는 MBC SPORTS+(MBC스포츠플러스)와 WORLD21HQ 공동 주최로 열린다.

션 인스타그램 게시물 캡처
션 인스타그램 게시물 캡처


한편 션은 2020년부터 815런, 2021년부터 3·1런을 통해 매해 광복절과 3·1절에 독립유공자 후손을 위한 주거환경개선 캠페인을 진행하고 있다. 지금까지 모은 후원금으로 독립유공자 후손 19가구에 새 보금자리를 제공했고, 최근에는 20~22번째 집을 짓고 있다.

이와 더불어 션은 화보 수익금 기부, 국내외 어린이 후원, 어린이재활병원 건립 지원, 루게릭 요양병원 건립 등 각종 기부 활동을 펼쳐왔다. 누적 기부금은 65억여원에 달한다.

최종범 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “화산 위에서 사진 찍다 추락”…몽골서 한국 인플루언서 사망

    thumbnail - “화산 위에서 사진 찍다 추락”…몽골서 한국 인플루언서 사망

  2. 성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견

    thumbnail - 성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견

  3. ‘언니~’하며 도와준 일가족 4명 살해 후 ‘거짓 연극’ 벌인 IQ85 여인

    thumbnail - ‘언니~’하며 도와준 일가족 4명 살해 후 ‘거짓 연극’ 벌인 IQ85 여인

  4. “잠든 사이 벌레가 뽀뽀” 경악…키싱 버그에 ‘이 병’ 퍼진다

    thumbnail - “잠든 사이 벌레가 뽀뽀” 경악…키싱 버그에 ‘이 병’ 퍼진다

  5. 구준엽, 故서희원 묘 6개월째 지키는 중…현지 목격담 ‘먹먹’

    thumbnail - 구준엽, 故서희원 묘 6개월째 지키는 중…현지 목격담 ‘먹먹’

  6. “성관계한 남성들이 폭로 협박”…60세 男배우, HIV 감염 고백까지

    thumbnail - “성관계한 남성들이 폭로 협박”…60세 男배우, HIV 감염 고백까지
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved