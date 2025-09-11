“한국 살면서 일본살이 콘텐츠” 돌연 자백…논란 일자 사과한 유튜버

구독자 18만여명을 보유한 유튜버가 거짓 콘텐츠를 제작해 업로드했다는 논란에 휩싸이자 결국 사과했다.지난 10일 유튜버 ‘도쿄규짱’은 자신의 채널에 ‘진심으로 죄송합니다’라는 제목의 영상을 올렸다. 해당 영상에서 그는 “저를 믿고 영상을 봐주신 시청자 여러분께 정말 죄송하다”라며 고개를 숙였다.도쿄규짱은 “제 부족한 판단으로 인해 많은 분께 혼란과 실망을 드린 점에 대해 사과드리기 위해 영상을 찍는다”고 운을 뗀 뒤 “저는 한국 귀국 사실을 말하지 않은 채 활동을 이어왔다”고 말했다.도쿄규짱은 10여년째 일본에서 거주 중이라며 그간 일본에서의 일상생활에 관한 내용을 담은 영상을 주로 올렸다. 도쿄규짱의 채널 소개란에는 학생 신분으로 일본에 건너가 8년여간 취업비자로 일본에 체류 중이라고 적혀 있다.그러나 지난 8일 게재한 영상에서 “1년 반쯤 전에 한국에 귀국했다”며 “(일본에) 너무 자주 가다 보니 귀국한 느낌도 잘 안 났다. 일본에 간다고 하면 영상을 미친 듯이 계획해서 하루에 거의 서너 개씩 촬영했다”고 스스로 밝혔다.일본에서 새로운 사업을 시작하고자 경영비자 발급을 신청했는데 받아들여지지 않아 한국으로 돌아왔고, 이후에도 일본에서 사는 것처럼 꾸며 콘텐츠를 제작했다는 설명이다.특히 이 과정에서 자신의 비자 문제를 맡았던 일본 심사관을 ‘개저씨’라고 칭해 논란이 일었다. 해당 영상은 현재 삭제된 상태다.이날 사과 영상에서 도쿄규짱은 “10여년간 일본 생활 중 새로운 도전을 하고 싶어 비자 신청을 했으나 떨어졌다”며 “다시 한번 (비자) 신청은 가능한 상황이었지만 심적으로 힘든 상태라 그대로 한국에 돌아왔다”고 해명했다.이어 “귀국 사실을 알리는 것도 두려운 마음에 저도 모르게 말을 하지 않았다”면서도 “변명의 여지가 없는 제 잘못된 판단”이라고 인정했다.앞서 문제가 돼 삭제한 영상에 대해서는 “시종일관 가벼운 말투와 제스처, 책임 전가 등 지적받은 부분에 대해서도 정말 죄송하다”면서 “시청자분들을 기만하거나 거짓말을 하려는 의도는 결코 없었다”고 했다.한편 도쿄규짱은 유튜브 채널 커뮤니티 게시글을 통해서도 논란에 관한 입장을 표명했다. 그는 “구독자에게 (귀국 사실) 폭로 협박이나 DM(다이렉트메시지)을 받은 적 없다”고 강조했다.이어 “(기존에 다니던 직장) 퇴사와 비자 문제는 별개의 일”이라며 “새로운 도전을 고민하며 경영비자를 준비했을 뿐”이라고 덧붙였다.일본 심사관을 두고 한 표현에 대해서는 “부적절했다. 감정을 다스리지 못한 점 사과드린다”고 했다.일부 누리꾼은 “비자를 못 받았다고 심사관을 언급하며 비속어를 쓴 건 충격이다” “실망감과 배신감이 크다” 등의 지적을 내놨다.정회하 인턴기자