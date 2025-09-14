“이제야 고백”…혜리, 휠체어 타고 응급실 실려간 이유

유튜브 채널 ‘혜리’ 캡처

유튜브 채널 ‘혜리’ 캡처

유튜브 채널 ‘혜리’ 캡처

그룹 걸스데이 출신 가수 겸 배우 혜리가 팬미팅을 준비하다가 부상 당한 사연을 고백했다.지난 12일 혜리의 유튜브 채널에는 ‘쿠알라룸푸르를 마지막으로 팬미팅 투어 잘 마쳤습니다’라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상에서 혜리는 집에 있는 여러 종류의 파스를 공개했다.그는 “슬픈 사연이 있는데 이제야 말한다”며 “팬미팅 준비를 하다가 부상이 있었다”라고 밝혔다.이어 “골반이랑 허리 왼쪽이 불편한 상태로 지내고 있다”며 “엄청 불편한 건 아니다. 일상에 지장이 갈 정도는 아닌데 힐을 신거나 스트레칭을 하면 통증이 있다”라고 설명했다.혜리는 “6월 7일 팬미팅이었다. 전날 리허설을 하다가 골반을 움직이며 가는 동작에서 골반이 뒤틀린 느낌이 들었다”며 “리허설을 멈췄는데 다들 내가 장난치는 줄 알더라. 쉬다가 다시 일어나려고 하는데 발이 디뎌지지 않았다”라고 회상했다.그는 “‘어떡하지’ 걱정하다가 ‘일단 찍어라’라고 했다. 콘텐츠가 될 수 있으니 남기라고 했다”며 웃었다.당시 혜리는 휠체어를 타고 야간진료병원 응급실을 찾았지만 “이상 없다”는 소견을 받았다.이후에도 통증이 계속되자 새벽에 다른 병원으로 이동해 자기공명영상(MRI) 검사를 진행했지만, 여전히 뼈에서는 이상 소견이 발견되지 않았다.혜리는 “병원만 네 군데를 갔지만 이상이 없고, 저만 아팠다”라고 너스레를 떨었다.병원에서 밤을 지새운 혜리는 다음 날 팬미팅이 열리는 공연장으로 향했다.그는 “결국 병원에서 하룻밤을 보내고 걸을 수 있게 되어서 바로 팬미팅장으로 출근했다”고 말했다.이어 “팬들이 ‘혜리 점점 무대를 잘하는 것 같다’는 반응을 보내줬는데 사실은 골반이 점점 나아진 것”이라고 털어놨다.유승하 인턴기자