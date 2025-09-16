“폭군의셰프 무서워”…시청률 0%대 나오자 방송시간 변경한 ‘이 드라마’

TV조선 컨피던스맨 KR 윤이랑(박민영 분)·명구호(주종혁 분) 스틸컷. TV조선 제공

TV조선 컨피던스맨 KR 공식 인스타그램 게시물 갈무리

tvN 폭군의 셰프 포스터. CJ E&M 제공

TV조선 드라마 ‘컨피던스맨 KR’이 방송 시간을 바꿨다.TV조선은 “컨피던스맨 KR의 방송 시간이 기존 토·일요일 오후 9시 10분에서 오후 10시 30분으로 변경됐다”고 15일 밝혔다. 방송 4회 만에 내려진 결정이다.컨피던스맨 KR은 박민영·박희순·주종혁 주연의 12부작 미니시리즈로, 신용 사기꾼 3명이 그려가는 사기극을 담았다. 지난 6일 방송을 시작해 현재 4회까지 방송된 상태다.그러나 성적은 기대만큼 나오지 않고 있다. 시청률 조사기관 닐슨코리아 집계에 따르면 컨피던스맨 KR의 전국 가구 기준 시청률은 1회 1.1%를 시작으로 2회 1.5%까지 올랐으나, 3회 1.0%로 하락하더니 4회 0.9%까지 내려앉았다.이러한 상황에는 동 시간대 경쟁작인 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’의 인기몰이도 영향을 준 것으로 풀이된다.임윤아·이채민 주연의 폭군의 셰프는 지난달 23일 1회 시청률 4.9%로 출발했으나, 이후 계속 상승세를 보이다가 최근 회차인 8회 시청률은 15.4%까지 뛰었다.화제성도 만만찮다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 16일 발표한 최근 1주간 TV-OTT 통합 드라마 부문 화제성 지표에서 폭군의 셰프는 전체 1위를 차지했다. 해당 지표는 각종 매체, 소셜미디어(SNS), 온라인 플랫폼에서의 소비자 반응을 토대로 집계한다.한편 컨피던스맨 KR은 쿠팡플레이와 아마존 프라임 비디오 등 OTT 서비스를 통해서도 감상할 수 있다.정회하 인턴기자