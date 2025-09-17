박형식, ‘출연료 32억설’에 입 열었다…“사실과 달라”

KBS2 드라마 ‘트웰브’ 포스터

그룹 ‘제국의 아이들’ 출신 배우 박형식(34)이 출연료 관련 의혹에 대해 선을 그었다.17일 박형식의 소속사 레브엔터테인먼트는 “언론을 통해 노출된 박형식 출연료는 사실과 다르다”며 “기정사실화하고 있어 입장을 전한다”라고 밝혔다.앞서 지난 16일 디스패치는 “박형식이 최근 종영한 KBS2 드라마 ‘트웰브’에서 회당 출연료 4억원, 8회 총 32억원을 받았다. 마동석은 회당 5억원, 총 40억원을 챙겼다”며 “제작비는 약 220억~230억원이며 마동석과 박형식 출연료가 제작비의 30%를 넘었다”라고 보도했다.‘트웰브’에는 마동석과 박형식을 비롯해 서인국, 성동일, 이주빈 등 주연급 배우들이 다수 출연했다. 특히 마동석은 극본과 제작에 참여하며 기대감을 높였으나 허술한 전개와 촌스러운 액션으로 아쉬움을 남겼다.수백억대의 제작비에도 불구하고 ‘트웰브’는 2.4%라는 저조한 시청률로 막을 내렸다. 이에 고액의 출연료를 받는 배우들을 향해 책임론이 제기됐다.박형식은 지난해 JTBC 드라마 ‘닥터슬럼프’ 출연 당시에도 회당 5억원 수준의 출연료를 받았다는 의혹에 휩싸인 바 있다.소속사 측은 제기된 ‘닥터슬럼프’ 출연료 5억원설 역시 사실과 다르다고 밝혔다.그러면서 “박형식 배우는 맡는 작품마다 성실히 임하고 있다”며 “앞으로의 활동 또한 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠다”고 강조했다.2010년 ‘제국의 아이들’로 데뷔한 박형식은 이후 다양한 드라마와 뮤지컬에 출연하며 활동 영역을 넓혔다.그는 드라마 ‘가족끼리 왜 이래’, ‘상류사회’, ‘힘쎈여자 도봉순’, ‘보물섬’ 등에 출연하며 인기를 끌었다.유승하 인턴기자