“좀 더 청순해지겠죠?” 한예슬도 달라졌다…女연예인들 요즘 ‘이곳’ 문신 지운다는데

한예슬 인스타그램 게시물 캡처

한예슬 인스타그램 게시물 캡처

유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 영상 캡처

아이라인 문신을 제거한 배우 한예슬이 눈화장 없는 모습이 담긴 프로필 사진을 공개했다.한예슬은 15일 소셜미디어(SNS)에 근황을 전하면서 “얼마 전에 프로필 촬영했던 사진인데 눈화장 없는 모습 좋아하는 분들 위해 올려요”라는 글과 함께 프로필 사진을 공개했다.공개된 사진 속 한예슬은 그간 트레이드 마크였던 짙은 아이라인과 색조 화장을 최소화해 수수한 매력을 드러냈다. 특히 투명하고 맑은 메이크업으로 청순한 분위기를 연출해 눈길을 끌었다.이를 본 팬들은 “눈 화장 안 한 게 더 예쁘다”, “화장기 없는 모습도 예쁘다”, “청순미 그 자체다” 등의 반응을 내놨다.한예슬은 지난해 7월 아이라인 문신을 지웠다는 소식을 전한 바 있다. 그는 눈이 퉁퉁 부은 사진을 공개하며 “눈이 좀 더 청순해지겠죠?”라는 기대감 섞인 말과 함께 ”너무 아파서 엉엉 울었어요“라며 극심한 시술 통증을 고백했다.아이라인 문신은 눈가, 눈 점막 라인을 따라 색소를 주입해 아이라인을 그린 듯한 효과를 주는 시술이다. 피부는 표피, 진피, 피하지방 세 층으로 이뤄져 있는데, 이 가운데 진피층에 잉크 입자를 넣어 색을 낸다.시술을 받으면 눈 화장을 하지 않고도 선명하고 또렷한 눈매를 유지할 수 있어, 매일 눈 화장을 해야하는 번거로움을 줄일 수 있다. 다만 색소가 피부 진피층에 들어가는 만큼 제거가 어렵고, 눈 점막 손상으로 안구건조증이 발생할 수 있다는 위험이 있다. 시간이 지나면서 색소가 변색되면 어색한 인상을 줄 수 있다는 점도 단점으로 꼽힌다.아이라인 문신 제거는 잉크 입자가 있는 진피층에 레이저를 쏘는 방식으로 이뤄진다. 레이저가 색소 입자를 잘게 쪼개는 원리인데, 눈가 피부가 얇고 신경이 몰려 있어 통증이 큰 편이다. 시술 과정에서 피부 조직 손상, 흉터 등의 일부 부작용이 발생하기도 한다.앞서 방송인 장영란도 지난 3월 자신의 유튜브 채널을 통해 아이라인 문신을 제거하고 싶다고 심정을 털어놓은 바 있다.장영란은 성형외과를 찾아가 “20년간 아이라인 문신을 10번 정도 받은 것 같다”며 “문신을 너무 진하게 하니까 사람이 인위적으로 보여 아이라인 제거 상담을 받고 싶다”고 했다.그는 “저도 투명한 얼굴로 자연스럽게 살고 싶다”며 아이라인 문신을 제거하려는 이유를 전했다.최종범 인턴기자