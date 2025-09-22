logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“누굴 향한 손가락 욕?”…박재범이 만든 아이돌 ‘롱샷’, 데뷔 전부터 논란

최종범 인턴기자
입력 2025 09 22 10:19 수정 2025 09 22 10:19
기사 소리로 듣기
다시듣기
가수 박재범과 그가 제작한 아이돌 그룹 롱샷이 가운데 손가락을 치켜세우고 포즈를 취하고 있다. 박재범 인스타그램 게시물 캡처
가수 박재범과 그가 제작한 아이돌 그룹 롱샷이 가운데 손가락을 치켜세우고 포즈를 취하고 있다. 박재범 인스타그램 게시물 캡처


가수 박재범이 제작한 신인 아이돌 그룹 LNGSHOT(롱샷)이 정식 데뷔 전부터 손가락 욕설을 한 사진을 공개해 구설에 올랐다.

박재범은 지난 19일 서울 성동구 한양대학교 축제 무대에 올라 자신이 처음으로 제작한 신인 그룹 롱샷을 소개했다.

롱샷은 아직 정식 데뷔 전으로, 대중들에게 정보가 공개되지 않은 상태였다. 이 무대를 통해 롱샷은 자신들의 미공개 신곡을 선보였다.

19일 서울 성동구 한양대학교 축제 무대에 오른 아이돌 그룹 롱샷. 소셜미디어(SNS) 갈무리
19일 서울 성동구 한양대학교 축제 무대에 오른 아이돌 그룹 롱샷. 소셜미디어(SNS) 갈무리


박재범은 행사 직후 자신의 소셜미디어(SNS)에 롱샷의 공식 계정을 태그하고 멤버들과 함께 찍은 사진을 올렸다. 사진 속 박재범과 롱샷 멤버 네 명은 카메라를 향해 가운데 손가락을 치켜세운 포즈를 취하고 있다.

박재범은 사진을 올린 게시물에 “우리 애들 잘생겼죠? 제일 잘 팔릴 자신은 없는데 제일 멋있게 케이팝 할 자신 있어요”라고 적었다. 이와 함께 해시태그로 “#middlefingertothenorm(평범함에 가운데 손가락을)”이라는 문구를 달았다.

하지만 누리꾼들의 시선은 차가웠다. 온라인에서는 “손가락 욕이 멋있다고 생각하나”, “어떤 아이돌이 손가락 욕하는 사진으로 데뷔하나”, “K팝 아이돌 수요를 전혀 파악하지 못한 것 같다”, “차라리 브이를 해라” 등의 부정적 의견이 쏟아졌다.

롱샷은 박재범이 2022년에 설립한 엔터테인먼트 회사 모어비전에서 처음 선보인 그룹이다. 루이, 오율, 우진, 률 등 4인 멤버로 구성됐고, 정식 데뷔는 내년 1월인 것으로 전해졌다.

최종범 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 9남매 낳고도 정정한 101세 모친… 이상벽, 숨은 안타까운 사연 전했다

    thumbnail - 9남매 낳고도 정정한 101세 모친… 이상벽, 숨은 안타까운 사연 전했다

  2. “엄마 나 살고 싶어” 의붓딸 시신 옆에서 인질극 벌인 ‘안산 인질 살해범’

    thumbnail - “엄마 나 살고 싶어” 의붓딸 시신 옆에서 인질극 벌인 ‘안산 인질 살해범’

  3. “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

    thumbnail - “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

  4. 출산 1년 후 비공개 결혼하는 여배우… 2년 열애 신랑은 누구

    thumbnail - 출산 1년 후 비공개 결혼하는 여배우… 2년 열애 신랑은 누구

  5. “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

    thumbnail - “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

  6. 뇌 이어 뼈, 심지어 골수까지 ‘이 화학물질’ 침투…“골절 위험 높이고 노화 가속”

    thumbnail - 뇌 이어 뼈, 심지어 골수까지 ‘이 화학물질’ 침투…“골절 위험 높이고 노화 가속”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved