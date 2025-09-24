‘연봉 181억’ 손흥민, 깜짝 ‘은퇴’ 언급…“팬들 놀랄 듯”

축구선수 손흥민. 유튜브 채널 ‘하나TV’ 캡처

미국프로축구 메이저리그사커(MLS)에서 뛰고 있는 축구선수 손흥민이 은퇴를 언급했다.지난 23일 하나은행 공식 유튜브 채널 ‘하나TV’에는 ‘우승컵 안고 돌아온 월클 쏘니의 하나뿐인 고민은?’이라는 제목의 영상이 올라왔다.해당 영상에서 MC 강호동이 “최종 꿈이 뭐냐”고 묻자 손흥민은 “세계에서 축구를 제일 잘하는 사람이 되고 싶다고 늘 그렇게 얘기해왔다. 그 꿈은 아직도 변함없다. 단 하루라도 전 세계에서 가장 축구를 잘하는 사람이 되고 싶다”라고 답했다.이어 “여태까지 축구선수를 하면서 정말 행복하다고 생각했는데, 어떻게 하면 행복하게 선수 생활을 마무리할 수 있을까요?”라고 덧붙였다.이에 강호동은 “지금 팬들이 너무 놀랄 것 같다”며 “당장 은퇴 얘기는 아닌 거냐”라고 물었다. 손흥민은 “아니다. 그건 절대 아니다”라고 선을 그었다.선수 생활을 행복하게 마무리하고 싶다는 손흥민의 고민에 강호동은 “아직 들어야 할 컵이 많이 남았다”라고 외쳤다.이날 영상에서 손흥민은 아시아 선수 최초로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕에 오른 순간을 회상하기도 했다.그는 “다른 선수들이 득점왕을 따게 도와주려고 계속 패스해줬지만 잘 안됐다”며 “골대가 바로 앞인데도 빗나가서 ‘오늘은 안 되는 날이구나’ 하고 마음을 내려놨다”라고 말했다.이어 “그 생각을 하자마자 첫 골을 넣었다. 골을 어시스트한 루카스 모우라가 ‘쏘니, 내가 너 득점왕으로 만들어줄게’라고 하더니 말도 안 되는 패스를 해줬다”고 당시 상황을 전했다.강호동이 “득점왕 같은 기록을 세우면 특별한 보너스가 나오냐”고 묻자 손흥민은 “보너스 안 나온다”라고 답했다.그는 “보너스는 팀 성적에 따라 나온다”며 “우승하거나 챔피언스리그에 진출하면 보너스가 나온다”라고 밝혔다.손흥민은 소속팀 LAFC에서 1300만달러(약 181억원)의 연봉을 받는 것으로 알려졌다. 이는 LAFC 선수단 전체 연봉의 절반 수준이다.유승하 인턴기자