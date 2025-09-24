“손 편지? 안 받는다”…‘뮤지컬 배우’ 최재림, ‘퇴근길 문화’에 다시 선 그었다

유명 뮤지컬 배우 최재림이 ‘퇴근길 문화’에 동참할 생각이 여전히 없다고 선을 그었다.퇴근길 문화는 공연이 끝난 후 귀가하는 배우들을 팬들이 공연장 근처에서 기다리고 있다가 만나서 소통하는 이벤트다. 팬들은 공연장 입구나 주차장에서 배우를 기다리고, 배우는 이들에게 인사를 하며 간단하게 대화를 나누는 방식이다. 이때 선물, 편지 전달을 비롯해 사진 촬영, 사인 요청 등이 이뤄진다.최재림의 소속사 포킥스엔터테인먼트는 지난 22일 소셜미디어(SNS)에 “최재림 배우는 지난 수년간 공연 후 퇴근길 문화를 진행하지 않았다”며 “이는 잘 준비한 무대에서 관객과 만나고 싶다는 배우의 뜻에 따른 것”이라고 밝혔다.그러면서 “이 점을 공지하였음에도 일부 관객들이 공연 후 종종 퇴근길과 흡사한 행동을 해 다른 관객과 배우를 불편하게 하고, 자칫 위험할 수 있는 상황이 만들어지기도 했다”며 “해결책은 관객 모두의 자율적인 동참이겠지만 계속 통제되지 않을 시 다른 방안을 적극 강구하려고 한다”고 했다.소속사는 퇴근길을 진행하지 않겠다고 재차 강조하며 “최재림 배우는 귀가 시 손 편지를 포함해 어떤 선물도 개인적으로 받지 않는다는 점 이해 부탁드린다”고 당부했다.끝으로 “일부 관객의 돌발 행동으로 배우가 난처한 상황이 되지 않도록 관객 모두의 협조를 부탁드린다”며 “관객과 소통하고 싶은 마음을 무대에서 오롯이 쏟아내겠다는 배우의 뜻을 깊이 헤아려주길 바란다”고 전했다.앞서 최재림은 2022년부터 “퇴근길 문화를 진행하지 않고 팬 여러분의 마음만 받겠다”고 밝혀온 바 있다.최재림은 뮤지컬 ‘오페라의 유령’, ‘레미제라블’, ‘지킬 앤 하이드’ 등 대형 작품에 출연하며 무대 위 실력을 입증해왔다. 2019년 제3회 한국뮤지컬어워즈에서 남우주연상을 받으며 국내 대표 뮤지컬 배우로 자리매김했다. 최재림은 뮤지컬 음악감독 박칼린의 애제자로도 알려져 있다.최종범 인턴기자