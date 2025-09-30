슈화 SNS에 ‘학폭 의혹 탈퇴’ 수진 재회 정황…팬들 “굳이 티 내나” 갑론을박

아이들 슈화(왼쪽)와 전 멤버 수진(오른쪽). 슈화, 수진 인스타그램 게시물 캡처

지난 28일 슈화가 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 공개한 사진. 손등에 ‘1849’ 타투가 새겨진 누군가가 고기를 굽는 모습이 담겼다. 해당 인물은 아이들 전 멤버 수진으로 추측된다. 슈화 인스타그램 게시물 캡처

아이들 전 멤버 수진의 손등에 ‘1849’ 타투가 새겨진 모습. 수진 인스타그램 게시물 캡처

그룹 아이들(i-dle) 슈화가 학교 폭력 의혹으로 탈퇴한 전 멤버 수진과 만난 정황이 담긴 사진을 올려 팬들 사이에서 갑론을박이 벌어졌다.슈화는 지난 28일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “日.상”이라는 글과 함께 사진 20장을 공개했다. 공개된 사진에는 슈화가 일상을 지내면서 찍은 모습들이 담겼다.팬들의 시선이 집중된 건 마지막 사진이다.이 사진에는 손등에 ‘1849’ 타투가 새겨진 누군가가 고기를 굽는 모습이 담겼다. 얼굴은 드러나지 않았으나 팬들은 전 멤버 수진이라고 추측했다. 수진은 오른쪽 손등에 1849라는 숫자 타투가 새겨져 있기 때문이다. 특히 이 둘은 과거 아이들 시절부터 남다른 친분을 가져왔던 것으로 알려지기도 했다.수진은 2018년 아이들로 데뷔했으나 2021년 학교 폭력 가해 의혹이 불거지면서 활동을 중단했다. 이후 아이들을 탈퇴한 뒤 소속사와도 계약을 해지했다. 수진은 2023년부터 솔로 가수로 활동을 재개했다.이러한 배경 때문에 슈화가 수진과의 만남을 암시한 듯한 사진을 올린 것은 부적절하다는 지적이 이어졌다.팬들 사이에선 “개인적으로 친하게 지낼 수 있지만 굳이 SNS에서까지 티 내야 하나”, “좋은 일로 탈퇴한 것도 아니고 팬들 생각은 안 하나”, “손에 타투한 사진을 공개한 건 알아봐달라는 것밖에 안 된다”, “팬으로서 이런 일이 다시 언급되는 것 자체가 싫을 수밖에 없다” 등의 비판이 쏟아졌다.반면 슈화를 옹호하는 반응도 나타났다. 일부 팬들은 “얼굴도 아니고 손이 나온 것뿐인데 과민 반응이다”, “통제가 너무 심하다. 사생활은 존중해야한다”, “인간관계가 단번에 끊기나. 욕까지 먹을 일은 아니다”, “학폭을 옹호한 것도 아니고 그저 만나기만 했는데 뭐가 문제인가” 등의 의견을 내놨다.아이들은 2018년 ‘라타타’(LATATA)로 데뷔해 20일 만에 가요 프로그램 첫 1위를 기록하며 이름을 알렸다. 이후 ‘톰보이’(TOMBOY), ‘퀸카’(Queencard), ‘슈퍼 레이디’ 등 발매하는 곡마다 국내 음원차트 상위권을 기록하며 3세대 걸그룹으로서 입지를 쌓았다.지난해 12월에는 ‘멜론 뮤직 어워드 2024’(Melon Music Awards 2024)에서 데뷔 7년 만에 첫 대상을 수상했다. 수상 소감으로 멤버 전원이 현 소속사와 재계약했다는 소식을 알려 화제를 모았다.데뷔 당시 ‘여자 아이들’((G)I-DLE)이라는 명칭으로 데뷔한 아이들은 2022년부터 ‘아이들’로 활동하다가 지난 5월부터 정식 명칭을 ‘아이들’로 바꿨다.최종범 인턴기자