‘CEO’ 송은이, 직원들 퇴사 징크스 고백…“‘이것’ 하면 꼭 나가더라”

연예 기획사 ‘미디어랩 시소’를 경영하는 코미디언 송은이가 회사 직원들의 ‘퇴사 징크스’를 공개했다.지난 1일 방송된 MBC 토크쇼 예능 ‘라디오스타’에는 송은이, 배우 봉태규, 옥자연, 코미디언 박소라, 황정혜가 초대 손님으로 출연했다.이 자리에서 송은이는 미디어랩 시소 직원들의 근무 환경에 관해 이야기했다.회사 복지에 관한 물음에 송은이는 “제가 (MBC) ‘전지적 참견 시점’에 출연하지 않냐. 녹화를 미리 하니까 (어느 맛집이 방송에 나갈지) 미리 안다”며 “방송으로 나가면 (사람이 붐벼서) 못 가게 될 것 같은 맛집을 (직원들에게) 알려준다”고 답했다.송은이는 또 “맛있는 식당을 발견하면 미리 (음식값을) 계산해 두고 근처에 사는 직원에게 전화해 ‘나중에 와서 먹어라’라고 한다”고도 해 출연자들의 감탄을 자아냈다. 이와 더불어 “일찍 출근한 직원들의 수를 세어 휴가비를 달러화로 선착순 지급한다”고도 했다.‘직원들이 퇴사를 많이 하는 편인가’라는 물음에는 “퇴사율이 높지는 않으나 징크스가 하나 있다”고 해 궁금증을 일으켰다.송은이는 “직원들이 저랑 어딘가로 여행을 다녀오면 꼭 퇴사를 한다”며 한숨을 내쉬었다. 이어 “여성 직원들이 각자 좋아하는 연예인 사진을 (자기 자리에) 붙여두는데, 내가 촬영 중 해당 연예인을 만나면 사인을 받아 준다”면서도 “사인 받아다 준 직원들은 꼭 퇴사를 하더라”라고 해 웃음을 안겼다.지금까지 송은이가 직원들에게 전달한 연예인 사인은 강다니엘, 그룹 NCT, 비투비(BTOB) 등 다양했다.송은이는 2019년 미디어랩 시소를 설립해 7년째 경영하고 있다. 2일 현재 소속 연예인은 봉태규, 옥자연, 박소라, 황정혜를 비롯해 20여명이다.정회하 인턴기자