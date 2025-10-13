송가인, ‘재산 200억설’에 결국 일침…“별소리가 많다”

TV조선 식객 허영만의 백반기행 방송화면 캡처

유튜브에 떠도는 송가인에 관한 각종 허위 정보. 유튜브 캡처

트로트 가수 송가인(38)이 자신을 둘러싼 각종 뜬소문에 대해 입을 열었다.송가인은 지난 12일 방송된 TV조선 예능 ‘식객 허영만의 백반기행’에 초대 손님으로 출연했다.이날 방송은 송가인이 만화가 허영만과 함께 전남 진도의 음식점들을 돌아보는 모습으로 꾸며졌다. 진도는 송가인의 고향이기도 하다.‘몇 살 때까지 진도에 살았나’라는 물음에 송가인은 “중학생 때까지 살았다. 어머니가 진도에서 진도씻김굿 전수교육조교로 활동하시는 무속인”이라고 답했다. 이어 자신은 “중학교 2학년 때까지 판소리를 배웠다”고도 했다.이때 허영만이 “서울 집은 어디에 있냐”고 묻자, 송가인은 “서울 역삼동에 살고 있다. 그런데 제 집이 아니어서 전세로 살고 있다”고 했다.이어 ‘그동안 집 여러 채 살 돈은 벌었을 것 아니냐’는 질문에 송가인은 자신의 재산에 관한 뜬소문을 바로잡았다.그는 “사람들이 다 그렇게 생각한다. 유튜브에도 그런 내용의 가짜뉴스가 많다. (그 내용만 보면) 저는 이미 건물을 산 사람이더라. 그러나 아직 그만큼 (돈을) 못 벌었다”며 쓴웃음을 지었다.유튜브에는 아직 미혼인 송가인이 결혼했다거나 개인 재산이 200억원대라는 허위 정보가 떠돈다. 그는 “제가 결혼했다느니, 애가 둘이라느니, 별소리가 많다”며 “그런 건 절대 보시면 안 된다”고 팬들에게 강조했다.최근 유튜브 등 각종 온라인 플랫폼에 떠도는 가짜뉴스로 송가인을 포함한 연예인들의 피해가 잇따라 시청자들의 주의가 필요하다.정회하 인턴기자