“갑자기 사라졌다”…손연재 이어 장민호도 ‘유튜브 채널’ 돌연 공중분해

가수 장민호가 웹예능을 선보이기 위해 새롭게 개설한 유튜브 채널 ‘장하다 장민호’가 돌연 삭제됐다.지난 15일 장하다 장민호 유튜브 채널 제작진은 “오늘 새벽에 아무 이유 없이 채널이 갑자기 삭제됐다”며 “오전 중 한 차례 복구됐지만 곧바로 다시 삭제됐다”고 밝혔다.이어 “유튜브 측에 여러 차례 이의신청을 제출했으나 아직 답변받지 못했다”고 강조했다.21일 오전 기준 장하다 장민호 채널은 복구되지 않은 상태다. 해당 유튜브 채널 주소로 접속하면 “죄송합니다. 이 페이지를 사용할 수 없습니다. 다른 검색어로 검색해보세요”라는 문구가 안내되고 있다.장하다 장민호는 장민호가 직접 참여하는 단독 웹예능으로, 그가 하고 싶은 일을 자유롭게 즐기는 모습을 담아낸 리얼리티 예능이다.지난 10일 티저 영상을 공개하며 공식 론칭을 알렸지만, 채널이 삭제되면서 현재는 해당 영상조차 시청할 수 없다. 특히 채널에 올라온 콘텐츠가 티저 영상 한 편뿐이었어서, 채널 삭제 경위를 파악하기도 어려운 상황이다.유튜브 채널이 돌연 삭제된 사례는 장민호가 처음이 아니다. 최근 배우 김성은, 리듬체조 국가대표 출신 손연재도 유튜브 커뮤니티 가이드 위반을 이유로 채널이 돌연 삭제됐다가 복구된 바 있다.당시 손연재는 채널 복구 소식을 알리며 유튜브에서 받은 답변을 공개했다. 답변에는 “커뮤니티 가이드를 위반하지 않는 채널로 확인됐다”며 “모든 사용자에게 안전한 공간으로 만들기 위해 노력하는 과정에서 간혹 실수가 발생하기도 한다”는 내용이 담겼다.최종범 인턴기자