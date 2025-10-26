‘쌍둥이 출산’ 지소연 “갑작스러운 다량 출혈로 병원行…무서웠다”
정회하 인턴기자
입력 2025 10 26 09:25 수정 2025 10 26 09:25
최근 쌍둥이 자녀를 출산한 배우 지소연(39)이 갑작스레 다량의 출혈을 겪었다고 밝혔다.
지소연은 지난 25일 소셜미디어(SNS)를 통해 “어제 갑작스러운 출혈로 병원에 다녀왔다”며 “순간 너무 많은 피를 봐 어지럽고 두렵고 무서웠다”고 전했다.
그는 “아이를 품고 낳고 기르는 모든 순간이 이렇게나 어렵고 벅찬 일이라는 걸 느꼈다”며 “우리 어머니는 우리 (형제자매) 셋을 낳으셨는데, 그때 부모님은 얼마나 많은 두려움과 걱정을 견디셨을까”라고 속내를 드러냈다.
지소연은 부모님이 “그야말로 ‘나무’ 같은 분들”이라며 “‘나는 과연 그렇게 좋은 부모가 될 수 있을까’라는 생각에 마음이 참 무거워졌다”고 했다.
이어 “쌍둥이를 품은 시간 동안 매일 눈물로 버틴 날들이 있었다”면서도 “그럴 때마다 내 곁에서 함께 울고 웃어준 가족 덕분에 다시 힘을 낼 수 있었다”며 감사한 마음을 표했다.
이와 함께 지소연은 ‘어떤 상황에서도 네 곁에는 가족이 함께 있다는 것을 잊지 말라’라는 내용이 담긴 아버지의 편지를 공개해 애틋함을 더했다.
지소연은 이날 병원에서 진단한 출혈 원인을 구체적으로 밝히지는 않았다.
다만 분만 후 산모는 잔류 태반, 자궁수축 부전, 산도(産道) 손상, 혈액 응고 능력 부족 등의 이유로 500㎖ 이상의 출혈을 겪는 경우가 있다. 분만 후 출혈은 출산 후 12주까지 이어지기도 하는데, 출혈량이 지나치게 많거나 어지럼증 등 증상이 나타나면 곧바로 산부인과를 찾아야 한다.
2017년 배우 송재희(45)와 결혼한 지소연은 난임을 극복하고 2023년 첫째 딸 하엘 양을 품었다. 올해 9월에는 시험관 시술로 이란성 쌍둥이인 도하 군과 레하 양을 얻어 ‘다자녀 부모’가 됐다.
정회하 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지