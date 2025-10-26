“두꺼운 안경, 불치병 때문”…말기엔 시력 잃는다는 쯔양의 ‘희귀성 질환’ 뭐길래

MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’ 방송 화면

쯔양이 자신의 유튜브 채널을 통해 안경 논란에 대해 해명하고 있다. 유튜브 채널 ‘쯔양밖정원’ 영상 캡처

MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’ 방송 화면

1260만 구독자를 보유한 먹방 유튜버 쯔양이 망막색소변성증을 앓고 있다는 사실을 고백했다.지난 25일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’에는 쯔양이 출연해 자신의 일상을 공개했다.이날 방송인 유병재는 쯔양에게 “지난 방송 이후 해명 영상을 올렸다”고 말문을 열었다.이는 쯔양이 겪은 안경 논란에 대한 언급이다. 앞서 방송에서 쯔양은 안경이 심하게 흘러내리는 모습을 보여줬는데, 이를 두고 일부 누리꾼이 “귀여운 척하려고 저런다”, “안경이 아니라 코마개 아니냐” 등의 악성 댓글을 남겼다.당시 쯔양은 유튜브 채널을 통해 시력이 나쁜 만큼 두꺼운 렌즈를 써서 안경이 무거워 흘러내린 것이라고 해명하는 영상을 찍어 올리기도 했다.이와 관련해 쯔양은 “그냥 일상이어서 몰랐다. 안경알이 무거워서 계속 내려가서 (콧볼에) 걸치고 먹은 건데 ‘귀여운 척하냐’는 이야기가 나왔다”며 해명 영상을 찍게 된 이유를 밝혔다.이어 “눈에 불치병이 있다. 사람들이 왜 라식이나 라섹 수술을 안 하냐고, 엄청 편하다고 하는데 난 할 수가 없다. 망막색소변성증이 있어서다. 나중에 실명될 수도 있다”고 털어놨다.망막색소변성증은 망막에 색소가 쌓이면서 망막 기능이 소실되는 희귀난치성질환으로, 심한 경우 시력을 잃을 수도 있다. 이 질환으로 개그맨 이동우가 시력을 잃은 것으로 알려져 있다.대표적인 의심 증상은 어두운 곳이나 밤에 사물을 잘 보지 못하는 야맹증이다. 시야가 점점 좁아지는 시야 협착이나, 빛에 민감하게 반응하는 광과민성 등도 의심 증상으로 꼽힌다.근본적인 치료 방법은 없는 것으로 전해진다. 다만 유전자 치료, 인공망막 장착 등 다양한 연구가 진행되고 있다.최종범 인턴기자