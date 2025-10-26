“지드래곤 첨성대 공연 사실 아냐”…APEC 앞둔 경주시, ‘허위 게시물’ 주의 당부

지드래곤 APEC 경주 첨성대 공연을 안내하는 허위 사전등록 사이트가 공유되고 있는 모습. 경주시 제공

지드래곤 APEC 2025 경주 첨성대 공연 허위 사전등록 사이트로 연결되는 링크.

2025 경주 APEC 정상회의 홍보대사 위촉장을 들고 있는 지드래곤(왼쪽)과 APEC 특별 홍보 영상에 출연한 지드래곤(오른쪽). 지드래곤 인스타그램, APEC 특별 홍보영상 갈무리

오는 31일부터 시작되는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 가수 지드래곤이 첨성대 앞에서 공연한다는 허위 게시물이 확산되자 경주시가 주의를 당부하고 나섰다.경주시는 최근 일부 블로그와 카페 등에서 퍼지고 있는 ‘지드래곤 APEC 2025 경주 첨성대 공연’ 관련 게시물이 전혀 사실이 아니라고 26일 밝혔다.경주시는 지드래곤의 첨성대 공연은 전혀 계획이 없다며, 공연 사전등록 등으로 안내하는 게시물은 모두 허위라고 강조했다.실제로 허위 게시물에서는 지드래곤의 공연 일정과 내용, 참여 방법 등을 공지하고 있다. 또 ‘사전참여’를 신청하는 배너도 존재하지만, 이를 클릭해 사이트에 들어가보면 APEC 공식 소셜미디어(SNS) 계정으로 이어지는 접속 링크만 여러 개 정리되어 있을 뿐이다. 게시물도 사전참여 안내도 모두 허위인 것이다.이에 경주시는 읍면동과 각 부서에 해당 내용을 즉시 공유하고 이장단, 사회단체 등을 통해 허위 게시물 차단에 집중하고 있다.경주시 관계자는 “온라인상 허위 정보에 현혹되지 않도록 시민 여러분의 관심과 협조를 부탁드린다”고 밝혔다.한편 지드래곤은 이번 APEC 정상회의 홍보 대사로 위촉됐다. 또 APEC 정상회의 준비기획단이 제작한 특별 홍보 영상에 이재명 대통령, 축구선수 박지성, 그룹 아이브 장원영 등과 함께 출연하기도 했다.최종범 인턴기자