‘주가조작 연루 의혹’ 털고 새출발…임창정, 가요 프로그램으로 방송 복귀

임창정. 제이지스타 제공

MBN 제공

SG(소시에테제네랄) 증권발 주가 하락 사태에 연루됐다는 의혹을 받다 무혐의 처분을 받은 가수 임창정이 가요 프로그램으로 복귀한다.28일 MBN에 따르면 임창정은 11월 5일 첫 방송되는 MBN 리얼리티 뮤직쇼 ‘언포게터블 듀엣’에 출연한다.언포게터블 듀엣은 치매로 기억을 잃어가는 출연자와 그를 기억하는 사람들이 듀엣 무대를 펼치는 리얼리티 뮤직쇼다. 지난해 추석 한 회 방송으로 뜨거운 호평을 받아 ‘콘텐츠 아시아 어워즈 2025’ 실버 프라이즈를 수상한 프로그램이다.임창정은 이 프로그램에서 출연진들의 잃어버린 기억을 이어주는 ‘메모리 싱어’로 출연할 계획이다.앞서 임창정은 2023년 소시에테제네랄(SG) 증권발 주가폭락 사태에 연루됐다는 의혹을 받으면서 활동을 중단했다. 이후 임창정은 주가조작 세력으로 지목됐던 투자컨설팅 업체에 거액을 투자하는 등 시세조종에 가담한 피의자 신분으로 검찰 조사를 받았으나, 무혐의 불기소 처분을 받아 의혹을 벗었다.당시 임창정은 소셜미디어(SNS) 계정에 “지난 일 년이 넘는 기간 동안 저의 신중하지 못했던 판단으로 인하여 상처받으신 모든 분과 팬 여러분께 머리 숙여 깊이 사죄드린다”고 밝혔다.임창정은 지난해 12월 정규 앨범을 발표한 뒤 올해 전국 투어 콘서트를 진행하는 등 활동을 재개했다. 다음 달 6일에는 리메이크 곡 ‘너를 품에 안으면’을 발매한다.최종범 인턴기자