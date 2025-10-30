박소현이 회고한 ‘국민MC’…“그가 없었다면 나도 없을 것”

배우 겸 방송인 박소현. MBC ‘라디오스타’ 방송화면 캡처

배우 겸 방송인 박소현(54)이 과거 SBS ‘순간포착-세상에 이런 일이’를 함께 진행했던 동료이자 선배인 방송인 임성훈(75)에 대한 고마움을 표했다.박소현은 지난 29일 방송된 MBC 토크쇼 예능 ‘라디오스타’에 출연해 “만약 임성훈 선생님을 못 만났다면 지금의 저는 없었을 것”이라며 임성훈을 “최고의 조력자이자 파트너”라고 치켜세웠다.박소현과 임성훈은 1998년 ‘세상에 이런 일이’의 시작부터 2024년 종영 때까지 무려 26년간 함께 MC 자리를 지켰다.박소현은 “20대 때 처음 그 프로그램을 맡았는데, 당시 남녀 멘트 비율은 남자가 8, 여자가 2였다”라며 “그때는 남자 MC가 여자 MC의 멘트를 빼앗기 위해 손을 잡는다거나 발을 밟기도 했다”고 말했다.그러면서 “다만 임성훈 선생님은 ‘젊은 감성으로 (멘트를) 읽는 게 낫겠다’며 (내게) 멘트를 계속 넘겨줘 5대5로 맞춰줬다”라며 “내가 MC로 잘 성장할 수 있게 된 배경”이라고 전했다.박소현은 마지막 방송 때 임성훈이 자신에게 보였던 모습도 회고했다.그는 “마지막 방송에서 (임성훈이) ‘소현아, 수고했다. 고마워’라고 하셨다”. 26년간 ‘소현 씨’라고 부르셨다. 사석에서도 ‘소현아’라고 한 적이 한 번도 없었다”며 울컥했다.1993년 방송가에 데뷔한 박소현은 ‘세상에 이런 일이’ 등 방송 진행 경력을 쌓으면서도 연기 활동을 병행하는 만능 엔터테이너로 활약하고 있다.정회하 인턴기자