“달 착륙 가짜” 킴 카다시안 발언에…NASA 수장, ‘화들짝’ 놀라 반박

1969년 미국 우주비행사 닐 암스트롱(1930~2012)이 인류 최초로 달 표면에 발을 내딛는 모습(오른쪽). 왼쪽은 킴 카다시안. 킴 카다시안 엑스(X)·미 항공우주국(NASA) 제공

1969년 미국 우주비행사 닐 암스트롱(1930~2012)이 인류 최초로 달 표면에 남긴 발자국. 미 항공우주국(NASA) 제공

미국의 유명 방송인 킴 카다시안(45)이 이른바 ‘달 착륙 음모론’을 제기하자 미 항공우주국(NASA) 수장이 직접 반박했다.지난달 30일(현지시간) 숀 더피 미국 교통부 장관은 엑스(X)에서 킴 카다시안을 언급하며 “우리는 달에 다녀왔다. 그것도 6번이나”라고 강조했다. 더피 장관은 NASA 국장 대행직을 겸하고 있다.카다시안이 이날 리얼리티 TV쇼 ‘더 카다시안스’(The Kardashians)에서 “달 착륙은 조작된 것”이라고 발언한 것에 정면 반박한 것이다.해당 프로그램에서 카다시안은 달에 다녀온 우주비행사 버즈 올드린(95)에게 ‘달 착륙 중 가장 무서웠던 순간’을 묻는 인터뷰 기사를 언급하며 “그런 일은 일어나지 않았기 때문에 무서웠던 순간도 없었을 것”이라고 말했다. 그는 그러면서 “난 늘 음모론을 즐긴다”라는 말도 덧붙였다.올드린은 1969년 닐 암스트롱(1930~2012)과 함께 아폴로 11호 임무를 수행한 인물로, 암스트롱에 이어 인류 역사상 두 번째로 달에 발을 내디뎠다. NASA는 1969년부터 1972년까지 아폴로 계획에 따라 유인 달 탐사를 총 6차례 성공시켰다.두 사람이 탔던 아폴로 11호가 실제로 달에 착륙하지 않았다는 음모론은 임무 직후부터 수십년간 제기됐다. 카다시안의 해당 발언 역시 이같은 음모론과 흐름을 같이 한다.이날 카다시안은 “올드린이 그런(달 착륙) 일이 없었다고 말하는 영상을 봤다”고 주장했지만, 올드린이 달 착륙이 거짓이었다고 말한 적은 단 한 번도 없다.더피 장관이 직접 카다시안의 주장을 반박한 것은 카다시안의 유명세를 감안한 조치로 풀이된다. 카다시안은 자신의 이름을 내건 리얼리티 쇼를 매번 흥행시키고, 인스타그램 팔로워 수만 3억 5000만명이 넘을 정도로 대중에게 영향력이 큰 인물이기 때문이다.NASA는 내년 초 우주비행사들을 탐사선에 태워 달 궤도로 보내는 아르테미스 2단계 임무를 준비하고 있다. 아르테미스는 도널드 트럼프 미국 대통령 1기 행정부 시절인 2017년 시작된 달 탐사 계획으로, 트럼프 2기 행정부에서도 역점 사업 중 하나다.이에 더피 장관 역시 카다시안의 음모론을 저격하며 “미국은 지난 우주 경쟁에서 승리했고, 이번에도 승리할 것”이라고 목소리를 높였다.정회하 인턴기자