미국 유명 女가수, 3개월간 머리 안 감았다…“바퀴벌레 알 있을지도”

유승하 인턴기자
입력 2025 11 02 16:36 수정 2025 11 02 16:36
미국 유명 래퍼 카디비가 3개월 동안 머리를 감지 않았다고 고백해 화제를 모았다. 엑스(X) 캡처
미국 유명 래퍼 카디비가 3개월 동안 머리를 감지 않았다고 고백해 화제를 모았다. 엑스(X) 캡처


미국 유명 래퍼 카디비(Cardi B)가 3개월 동안 머리를 감지 않았다고 고백해 충격을 자아냈다.

지난달 29일(현지시간) 카디비는 자신의 인스타그램 계정을 통해 라이브 방송을 진행했다.

이날 가발망을 착용한 채 등장한 카디비는 “솔직히 말하면 두 달 정도 머리를 감지 않았다. 아니, 거짓말이다. 아마 3개월쯤 됐을 것”이라고 밝혔다.

그는 “내 머리카락 속에는 아마 온갖 종류의 바퀴벌레 알, 모기 알 같은 것들이 있을지도 모른다”라고 너스레를 떨었다.

미국 유명 래퍼 카디비가 3개월 동안 머리를 감지 않았다고 고백해 화제를 모았다. 카디비 인스타그램 캡처
미국 유명 래퍼 카디비가 3개월 동안 머리를 감지 않았다고 고백해 화제를 모았다. 카디비 인스타그램 캡처


카디비는 “내일 새로운 머리를 할 예정”이라며 “땋기 전에 두피 관리를 하고, 3개월 만에 머리를 감고 헤어 오일을 바를 것”이라고 말했다.

라이브 방송 이후 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에서는 “충격”이라는 반응이 쏟아졌다.

누리꾼들은 “상상만 해도 냄새가 난다”, “간지럽지도 않았나”, “토할 것 같다”며 놀라움을 감추지 못했다.

반면 일부 팬들은 “카디비 특유의 과장된 농담일 것”, “사람들이 너무 진지하게 받아들인다”, “매일 가발을 쓰고 있으려면 어쩔 수 없다”며 카디비를 옹호하기도 했다.

미국 유명 래퍼 카디비가 3개월 동안 머리를 감지 않았다고 고백해 화제를 모았다. 카디비 인스타그램 캡처
미국 유명 래퍼 카디비가 3개월 동안 머리를 감지 않았다고 고백해 화제를 모았다. 카디비 인스타그램 캡처


평소 화려한 가발을 자주 착용하는 것으로 유명한 카디비는 삶은 양파 물로 머리를 감는 등 자신만의 모발 관리 비법을 공유해왔다.

카디비는 2017년 발표한 ‘Bodak Yellow’로 빌보드 핫100 차트 1위를 차지했으며 이후 ‘I Like It’, ‘WAP’ 등 히트곡으로 그래미상을 비롯한 음악 시상식을 휩쓸었다.

그는 래퍼 오프셋과 결혼해 슬하에 세 자녀를 뒀으나 2023년 이혼했다. 최근에는 미국 미식축구(NFL) 선수 스테폰 딕스와 교제하며 넷째를 임신했다고 밝혔다.

