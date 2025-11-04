류진 장인어른, 알고 보니 땅 부자 “1천평…20억짜리 ‘이것’ 나왔다”

유튜브 채널 ‘가장(멋진)류진’ 캡처

배우 류진(52)이 경기 파주시에 있는 장인어른 소유의 토지를 공개해 화제를 모았다.지난 3일 류진의 유튜브 채널 ‘가장(멋진)류진’에는 ‘류진 장인어른 숨겨뒀던 1000평 밭 최초 공개’라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상에서 류진은 장인, 장모와 함께 경기 파주시 적성면에 있는 1000평 규모의 밭을 방문했다.그는 “장인어른이 화천에도 땅이 있고 여기도 따로 마련하셨다”며 “사슴 50마리를 키우던 농장이었는데 지금은 작물을 심는 밭으로 바뀌었다”라고 설명했다.제작진이 땅값을 묻자 장인은 “입구 쪽은 평당 50만~70만원이고 다른 곳은 평당 30만원 정도”라고 답했다. 이에 제작진은 “1000평이면 3억원”이라며 놀랐다.이날 영상에서 장인은 강원 화천군에 있는 땅에서 감정가 20억원의 유물이 발굴됐다고 고백하기도 했다.그는 “시골 땅도 1000평 정도 되는데 거기서 유물이 나왔다. 신라시대 마제석기”라고 말했다.류진이 “진품명품이라도 나가서 가치를 알아봐야 하는 거 아니냐”고 하자 장인은 “이미 갔다 왔다. 진품이라 20억원이라더라”라고 밝혔다.이를 들은 류진은 “지금 고구마 캘 때가 아니다. 거기서 마제석기를 캐야 한다”고 너스레를 떨었다.제작진이 “나중에 사위에게도 땅을 물려줄 거냐”고 묻자 장인은 “그 안에 팔아버리겠다”고 농담했다.장모는 “삼 남매가 있으니까 똑같이 줘야 하지 않을까”라며 “조금 더 잘한 놈은 조금 더 줄 수도 있다”라고 해 웃음을 자아냈다.1996년 SBS 공채 6기 탤런트로 데뷔한 류진은 드라마 ‘오! 삼광빌라!’, ‘스탠바이’, ‘경성스캔들’ 등에 출연했다. 최근에는 KBS 1TV 드라마 ‘마리와 별난 아빠들’에서 활약 중이다.류진은 2006년 승무원 출신 아내 이혜선 씨와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.유승하 인턴기자