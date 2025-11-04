“살 빼고 오세요” 방송서 안 보이던 ‘미스코리아 진’…“전남친 빚 갚느라 배달까지”

미스코리아 출신 방송인 김지연. 유튜브 채널 ‘쥬비스다이어트’ 캡처

1997년 미스코리아 진 출신 방송인 김지연(47)이 전 남자친구의 수억원대 빚을 떠안고 배달 아르바이트를 한 근황을 공개했다.지난 3일 유튜브 채널 ‘쥬비스다이어트’에는 ‘미스코리아 김지연 모든 걸 잃고 다시 일어서야 했던 두 번째 인생 이야기’라는 제목의 영상이 올라왔다.해당 영상에서 김지연은 최근 보험 설계사 일을 하고 있다며 “절실한 마음으로 시작했다”라고 말했다.그는 그동안 배달 일을 통해 생계를 유지했다며 “수입이 0원이고, 모아둔 돈도 0원이라 ‘몸 하나로 뭘 해야 하지?’ 싶어서 배달 일을 했는데 나중에는 전업이 됐다”고 밝혔다.이어 “배달 일도 오래 하다 보니 안 아프던 무릎이 아프기 시작했다. ‘기술 없이 할 수 있는 일이 뭐가 있을까’ 고민하다가 보험 설계사 일에 도전했다”고 덧붙였다.제작진이 “왜 방송 일이 아닌 다른 업종에 뛰어들었냐”고 묻자 김지연은 “아주 큰 리스크를 안게 됐다”며 “전에 만났던 남자친구의 사업이 잘 안되면서 그걸 해결하느라 몇 년을 힘들게 보내고 있다”라고 털어놨다.그는 정확한 손해액에 대해 “말해도 되나”라고 망설이다가 “○○억원 정도”라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.김지연은 “방송 일이 꾸준히 있었으면 일어나기 쉬웠을 것 같은데 그렇지 못했다”며 “(방송에서는) 미스코리아다운 화려한 이미지를 원하는데 그 당시 저는 굉장히 푸석푸석하고 붓고 아팠다”고 말했다.그는 홈쇼핑 관계자들로부터 “살을 빼고 오면 좋을 것 같다”는 말을 여러 번 들었다며 “스트레스를 받았다”고 토로했다.식사와 수면이 불규칙해지면서 현재 체중이 75kg까지 늘었다는 김지연은 “외적으로 변화가 생겼을 때 나는 괜찮은데 주변에서 사형 선고를 내리는 것 같았다”며 “이제는 누군가에게 보여주는 다이어트가 아니라 나를 위해서 하는 다이어트에 성공하고 싶다”라고 다짐했다.1997년 미스코리아 진으로 데뷔한 김지연은 드라마 ‘대왕의 길’, ‘해바라기’, ‘카이스트’ 등에 출연했으며 쇼호스트로도 활약했다.그는 2003년 배우 이세창과 결혼해 슬하에 딸을 뒀으나 2013년 이혼했다.유승하 인턴기자