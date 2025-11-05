코미디언 신기루 “맥심에서 ‘비키니 화보’ 제안받았다”

코미디언 신기루(김현정·43)가 유명 남성 잡지사로부터 비키니 모델 제안을 받았다는 소식을 전했다.지난 4일 방송된 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에 출연한 신기루는 다음 편 예고 영상을 통해 이같이 밝혔다.진행자 이상민이 신기루를 가리켜 “최근에 비키니 화보 (촬영) 제안을 받았나”라고 묻자, 신기루는 “되게 유명한 ‘맥심’ 잡지에서 (제안받았다)”라며 미소를 지었다.이 말을 들은 진행자 탁재훈은 침묵을 지키다가 “거기 이제 문 닫나”라고 너스레를 떨었다.신기루의 옆자리에 앉아 있던 코미디언 홍현희는 “언니(신기루)는 예쁘니까”라며 신기루를 위한 지원 사격에 나섰다. 그러자 신기루는 “눈, 코, 입은 예쁘니까”라며 고개를 끄덕였다.홍현희는 이어 탁재훈을 향해 “(배우) 김희선씨랑 있을 때는 항상 웃으면서 이야기하면서, 우리를 볼 때는 입꼬리가 내려간다”라며 성을 내 웃음을 자아냈다.신기루는 지난 9월 소셜미디어(SNS)를 통해서도 비키니 화보 촬영을 제안받았다고 알린 바 있다.그는 당시 “유명한 잡지사에서 비키니 화보 문의를 했다. 조롱인 줄 알았는데 소속사 측에도 문의한 듯”이라는 글을 SNS에 올렸다. 함께 공개된 사진에는 잡지사 에디터가 신기루 측에 화보 촬영을 제안했다는 내용이 담겼다.맥심은 영국에서 최초 출간해 미국으로 자리를 옮긴 월간지다. 한국에서는 2002년부터 ‘맥심 코리아’라는 이름으로 간행하고 있다.정회하 인턴기자