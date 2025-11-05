故 전유성 묘비에 “웃지 마라, 너도 곧 온다”?…이경실 “말도 안 된다” 가짜뉴스 일축

유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 영상 캡처

코미디언 이경실이 얼마 전 별세한 고(故) 전유성의 묘비명에 “웃지 마라, 너도 곧 온다”가 적혀 있다고 떠도는 소문에 대해 “가짜뉴스”라고 일축했다.4일 이경실은 유튜브 채널 ‘롤링썬더’에 출연해 묘비명이 대화 주제로 나오자 “이번에 가짜뉴스가 돌더라”며 지난 9월 세상을 떠난 전유성을 언급했다.이경실은 촬영일을 기준으로 “전유성은 수목장하기 전에 지금 봉안당에 있다”며 “묘비명이 아직 없는데 가짜뉴스가 돌더라”라고 말했다.이어 “소셜미디어(SNS)에 이런 말이 나돌았다. (전유성) 묘비명에 ‘웃지 마라, 너도 곧 온다’가 적혔다더라”며 “말도 안 된다”고 해당 소문을 부인했다.이경실은 “제발 그런 것 좀 안 나왔으면 좋겠다”며 답답한 심정을 토로했다.이후 이경실은 사랑하는 사람과 잘 이별하는 방법에 대해 “우리는 사람을 떠나보낸다. 누가 아프다고 하면 나는 일단 만나서 맛있는 밥을 산다”며 “그 사람이 떠나고 나서 생각해보면 ‘내가 그 사람한테 밥을 진짜 잘 사줬다’는 생각이 든다”고 말했다.이날 영상에 함께 출연한 조혜련도 “이번에 전유성에게 ‘먼저 가 있으면 나중에 나도 그곳으로 가서 오빠 개그를 듣고 나도 재밌게 해주겠다’고 했더니 ‘그래’라고 답했다”며 “그렇게 이야기를 나누고 이별하니까 계속 함께 있는 것 같은 마음이 들어 슬프거나 외롭지 않았다”고 했다.전유성은 지난 9월 25일 폐기흉으로 치료받던 중 증세가 악화해 76세의 나이로 세상을 떠났다.최종범 인턴기자