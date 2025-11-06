‘4살 더 먹은 루미’는 어떨까…“케데헌 속편, 2029년 공개”

넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장하는 가상의 K팝 그룹 ‘헌트릭스’. 넷플릭스

넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 포스터. 넷플릭스 제공

K팝을 소재로 해 선풍적인 인기를 끈 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 제작진이 속편 제작에 착수했다는 보도가 나왔다.5일(현지시간) 미 블룸버그, 버라이어티 등에 따르면 넷플릭스와 소니 픽처스 애니메이션은 최근 ‘케데헌’ 속편 제작을 위한 계약을 체결했다. 애니메이션 특성상 제작 기간이 길어질 수 있는 만큼 2029년 공개가 목표다. 계획대로라면 1편과 2편 사이에는 4년의 시간 차가 생기게 된다.‘케데헌’을 제작한 매기 강 감독도 지난달 영국 BBC 인터뷰에서 속편 제작 가능성을 시사한 바 있다. 당시 강 감독은 “케데헌 세계의 캐릭터들로 할 수 있는 일은 분명 더 많다고 믿는다”며 “그게 무엇이 됐든 속편이 될 만한 이야기”라고 설명했다.‘케데헌’은 가상의 K팝 그룹 ‘헌트릭스’ 3인방(루미·조이·미라)이 음악이 주는 감동으로 악령을 퇴치하고, 악령이 지상 세계로 올라오는 것을 ‘혼문’(魂門)으로 틀어막는 모험 이야기다.지난 6월 작품 공개 직후부터 예상 밖의 돌풍을 일으키며 전 세계적인 관심이 쏠렸다. 스트리밍 91일 차 기준 조회수 3억회를 넘겨 ‘오징어게임’을 제치고 역대 넷플릭스 작품 가운데 1위를 차지했고, 삽입곡(OST)인 ‘골든’(Golden)은 빌보드 핫100 차트에서 8주 연속 1위를 기록했다. 이에 따라 일각에서는 ‘케데헌’의 아카데미상 수상이나 ‘골든’의 그래미상 수상 가능성까지 거론되고 있다.정회하 인턴기자